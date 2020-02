Ekstraklasa koszykarzy. Włoski trener MKS Dąbrowa Górnicza

Włoch Allesandro Magro został trenerem koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza. Zastąpił Michała Dukowicza. Jego zadaniem będzie utrzymanie zespołu w ekstraklasie.

38-letni szkoleniowiec sezon rozpoczął w rosyjskim Lokomotiwie Kubań Krasnodar, gdzie był asystentem Luki Banchiego, który stracił pracę w listopadzie. Po dwóch miesiącach współpracy z jego następcą Jewgienijem Paszutinem Magro pożegnał Rosję, a od wtorku będzie pracował w zamykającym tabelę MKS.

W nowej roli zadebiutuje 29 lutego podczas wyjazdowego spotkania z Legią Warszawa.

"Nowy trener oglądał mecze naszego zespołu, przeanalizował je i postanowił podjąć się tego zadania. Skład też postaramy się wzmocnić, myślę, że przed bardzo ważnym dla nas meczem z Legią powinniśmy pozyskać jednego gracza" - powiedział prezes MKS Łukasz Żak.

Dodał, że były rozpatrywane inne kandydatury następcy Dukowicza, ale ostatecznie wybrany został - pierwszy w historii klubu - Włoch.

W tym sezonie w dąbrowskim klubie trwa personalna karuzela. Pożegnało się z nim - z różnych powodów - sześciu koszykarzy.

Dwóch z nich - Robert Johnson i Dominic Artis - przeszło do bogatszych klubów. Pierwszy do rosyjskiego Parma Basket Perm, a drugi do Olimpiji Lublana.

Autor: Piotr Girczys