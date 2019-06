Ekstraklasa koszykarzy. Trener Milicić zostaje w Anwilu, zespół zagra w Lidze Mistrzów FIBA

Koszykarze Anwilu Włocławek, którzy po raz drugi z rzędu zdobyli mistrzostwo Polski, występować będą w sezonie 2019/20 w Lidze Mistrzów FIBA. Na stanowisku szkoleniowca pozostaje Chorwat Igor Milicić, który ma ważny kontrakt na kolejny rok.

Zdjęcie Trener Anwilu Włocławek Igor Milicić / Tytus Żmijewski /PAP

"Kontrakt trenera Milicicia, zgodnie z klauzulą obowiązującej umowy, automatycznie wydłużył się na kolejny sezon. Warunkiem naszej dalszej współpracy było zdobycie medalu, a to udało się w tym sezonie z nawiązką, bo obrana tytułu jest zawsze trudniejsza. To, czego dokonaliśmy, to efekt ciężkiej pracy wielu osób, ale szczególnie trenera" - powiedział PAP prezes klubu Arkadiusz Lewandowski.

Włocławianie trzeci raz w historii (pierwszy w 2003) triumfowali w lidze. W finale play off Energa Basket Ligi zespół trenera Milicicia pokonał 4-3 Polski Cukier Toruń, wygrywając dwa ostatnie mecze, w tym decydujący w Toruniu (89:77).

Milić cieszył się ze złota z Anwilem dwa razy jako trener, a raz jako zawodnik drużyny, którą 16 lat temu prowadził Słoweniec Andrej Urlep. Chorwat jako koszykarz wywalczył także złoto (2008), srebro (2002) i brąz (2001) z Prokomem Treflem Sopot oraz drugi brąz z AZS Koszalin w 2013 r.

Anwil po raz drugi z rzędu zagra w LM FIBA. W minionym sezonie zespół z Kujaw debiutował w tych rozgrywkach i nie zdołał awansować do play off - zajął w grupie A siódmą lokatę z bilansem 4-10.

"Zebraliśmy w tym sezonie doświadczenie na europejskich parkietach wracając po przerwie, teraz - w kolejnej edycji - będziemy chcieli osiągnąć coś więcej" - dodał prezes, który na gali kończącej sezon odebrał nie tylko nagrodę za pierwsze miejsce, ale i za największą widownię w lidze.

