Ekstraklasa koszykarzy. Trefl Sopot wznawia we wtorek treningi

​Występujący w ekstraklasie koszykarze Trefla Sopot mają wznowić we wtorek wieczorem treningi. Zajęcia zostały zawieszone w piątek, po wykryciu u jednego z siatkarzy Trefla Gdańsk koronawirusa - obie drużyny korzystają z tej samej sali treningowej w Ergo Arenie.

Po otrzymaniu w piątek informacji o zakażeniu SARS-CoV-2 jednego z siatkarzy Trefla Gdańsk (w sumie koronawirusa stwierdzono u pięciu graczy oraz jednego z członków sztabu szkoleniowego tej drużyny) zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz pracownicy Trefla Sopot zawiesili treningi i rozpoczęli izolację. Trenerzy przygotowali zestaw indywidualnych ćwiczeń, które koszykarze mieli wykonywać w domach.

Wszystkie pomieszczenia w Ergo Arenie, w których przebywali siatkarze, zostały poddane ozonowaniu. Całkowitą dezynfekcję przeszło także wspólne biuro obu klubów.

W niedzielę, zgodnie z zaleceniami sanepidu, osoby związane z Treflem Sopot zostały poddane testom na obecność SARS-CoV-2, a we wtorek do klubu dotarła informacja o ujemnych wynikach wszystkich przeprowadzonych badań. Sztab szkoleniowy oraz zarząd klubu podjęli decyzję o wznowieniu treningów i przeprowadzeniu pierwszych zajęć we wtorek wieczorem.

W czwartek sopocianie mieli co prawda zaplanowany sparing z Polpharmą Starogard Gdański, ale to spotkanie zostało odwołane. Odbędzie się natomiast sobotni mecz kontrolny Trefla w Ergo Arenie z Anwilem Włocławek.