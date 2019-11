​Serbski środkowy Milan Milovanović, który w pierwszych siedmiu meczach sezonu 2019/20 reprezentował barwy mistrza Polski Anwilu Włocławek, został koszykarzem Legii Warszawa - poinformował stołeczny klub. Do niego należy rekord zbiórek w meczu w poprzednim sezonie - 22.

Mający 205 cm wzrostu 28-letni zawodnik zdobywał dla Anwilu średnio 7,4 pkt i miał 5,9 zbiórek.

Legia będzie jego czwartym klubem w Polskiej Lidze Koszykówki, wcześniej występował w Polpharmie Starogard Gdański, Treflu Sopot i Włocławku.

- To dla mnie ważny krok w karierze. Dołączam do klubu z wielką historią. Już latem często rozmawiałem z trenerem Tane Spasevem, który widział mnie w składzie swojej drużyny. Historia potoczyła się jednak inaczej, znalazłem się we Włocławku. To jest dobry moment na współpracę dla obu stron. Legia nie zaczęła sezonu najlepiej, musi odrabiać straty w tabeli, potrzebuje wysokich graczy, a ja chcę pomóc drużynie, grać jak najlepiej - powiedział Milovanović, który przez większą część kariery związany był z klubami serbskimi (FMP Belgrad, Radnicki Belgrad, Crvena Zvezda Belgrad, Vojvodina Nowy Sad, Mega Vizura Belgrad, Konstantin Nisz, Borac Cacak).

Ma w dorobku wicemistrzostwo Serbii i Ligi Adriatyckiej oraz puchar Serbii w barwach Crvenej Zvezdy (2013), wicemistrzostwo Bułgarii z Balkanem Botewgrad (2015) i Superpuchar Polski z Anwilem Włocławek (2019).

Pierwszą szansą na debiut w Legii będzie niedzielny mecz ósmej kolejki w Gdyni z Asseco Arką. Milovanović to kolejne wzmocnienie stołecznej ekipy, która w Energa Basket Lidze ma bilans 2-5. Dwa tygodnie temu jej zawodnikiem został 26-letni Michał Michalak, mistrz Polski z Anwilem Włocławek, były reprezentant.