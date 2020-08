Ekstraklasa koszykarzy. Pszczółka sponsorem tytularnym Startu Lublin

Fabryka Cukierków Pszczółka została, przynajmniej na najbliższy rok, tytularnym sponsorem wicemistrza kraju, zespołu koszykarzy Startu Lublin, który zadebiutuje w Lidze Mistrzów FIBA.

W obecności przedstawicieli władz PZKosz oraz miasta i województwa, a także koszykarzy i trenera wicemistrza Polski Startu Lublin umowę podpisali we wtorek Leszek Wertejuk, prezes zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. oraz Arkadiusz Pelczar, szef lubelskiego klubu.

Fabryka Pszczółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Polski Cukier, która od lat wspiera m.in. drużynę koszykarzy z Torunia oraz żeński, także występujący w ekstraklasie, zespół koszykarek AZS UMCS Lublin.



"Spółki Skarbu Państwa są zobowiązane do wspierania polskiego sportu, nic zatem dziwnego, że w regionie ważnym dla przemysłu cukierniczego fabryka z Lublina dołącza do miejscowej drużyny na dobrych warunkach, i dla spółki, i dla klubu. Sądzę, że to trwały związek Pszczółki z koszykówką żeńską i męską" - wyraził przekonanie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.



Prezes PZKosz Radosław Piesiewicz podkreślił, iż Lublin może stanowić wzór do naśladowania z racji znakomitej współpracy samorządowych władz miasta i województwa na płaszczyźnie sportu, co stwarza też sprzyjający klimat dla firm wspierających kluby.



"To dobry zastrzyk dla drużyny, która reprezentować będzie nasz kraj w koszykarskiej Lidze Mistrzów" - powiedział szef krajowej federacji.



Pszczółka Start Lublin rozgrywki ekstraklasy sezonu 2020/21 zainauguruje czwartkowym spotkaniem ze Spójnią w Stargardzie, natomiast w Lidze Mistrzów FIBA zadebiutuje 14 października w Turcji w spotkaniu z Tofas Sports Club Bursa.



Autor: Andrzej Szwabe