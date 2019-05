Ekstraklasa koszykarzy. Przemysław Frasunkiewicz: Wszystko się może zdarzyć

Dwie różne połowy i walka do końca - tak wyglądał pierwszy mecz 1/2 finału ekstraklasy koszykarzy, w którym Arka pokonała w Gdyni Anwil Włocławek 94:91. - Tak już jest, gdy grają dwa wyrównane zespoły. Wszystko może się zdarzyć - powiedział trener Arki Przemysław Frasunkiewicz.

Gdynianie, najlepszy zespół po sezonie zasadniczym, zupełnie zdominowali walkę w pierwszej połowie i po 20 minutach wygrywali 61:44. Także na początku trzeciej kwarty podopieczni trenera Frasunkiewicza mieli przewagę i po rzucie zza linii 6,75 m Krzysztofa Szubargi uzyskali najwyższe prowadzenie nad obrońcą tytułu 74:53.

Anwil zaczął jednak odrabiać straty dzięki lepszej defensywie, a gospodarze poczuli się zbyt pewnie i mecz był coraz bardziej wyrównany. Gdynianie popełniali straty, co rywale wykorzystywali. W 35. minucie po rzucie za trzy punkty Szymona Szewczyka był pierwszy w spotkaniu remis 80:80.

"Jeśli dobrze pamiętam, ubiegłoroczny półfinał Anwil - Stelmet miał podobny przebieg, w trzech meczach było prowadzenie +20, z a za chwilę rywal doprowadzał do remisu. Nie spodziewałem się takie przebiegu, ale brałem pod uwagę, że może się to zdarzyć. Anwil wzmocnił intensywność, a my trochę opadliśmy z sił po tej świetniej pierwszej połowie. Tak jak zbudowaliśmy 20-punktową przewagę, zespół z Włocławka miał serię 14-0" - podkreślił szkoleniowiec.

W końcówce dał znać Amerykanin Chase Simon - po jego dwóch akcjach zza linii 6,75 m Anwil uzyskał pierwsze prowadzenie 86:83 na 120 sekund przed końcem czwartej kwarty. Odpowiedział za trzy punkty jeden z liderów Arki Amerykanin Josh Bostic - 27 punktów. Kluczową była kolejna akcja meczu, gdy po niecelnych rzucie kolegi piłkę zebrał Szewczyk, ale podał ją w ręce rywala. Marcus Ginyard, były zawodnik Anwilu, trafił z kontry za dwa i był faulowany. W sumie uzyskał trzy punkty i były to jedyne +oczka+ w tym spotkaniu 32-letniego Amerykanina. Bardzo jednak ważne.

Kolejne dwa wolne faulowanego Jamesa Florence'a dały pięciopunktową przewagę zespołowi z Gdyni na 21 sekund przed końcem. Tej podopieczni trenera Igora Milicica nie byli w stanie już zmniejszyć do końca meczu, mimo branych przez trenera czasów i rozpisywania różnych wariantów gry.

"Był moment niepokoju, gdy nie wyszło nam parę akcji w ataku i spuściliśmy głowę, zamiast szybko wracać do obrony. To trwało dwie, trzy minuty i kosztowało nas 10 punktów. To się w ogóle nie może zdarzyć w kolejnych spotkaniach nawet przez pięć sekund. W kolejnych meczach będzie decydować to, która z drużyn lepiej dopasuje się do sytuacji, jak zawodnicy będą potrafili przyswoić uwagi trenerów" - ocenił.

Anwil, który wygrał walkę pod tablicami 32:28, miał lepszą skuteczność rzutów za dwa punkty (56 proc., przy 50 Arki), ale pozwolił gospodarzom aż 16 razy zdobyć punkty zza linii 6,75 m. To był kluczowy element, który pozwolił zespołowi trenera Frasunkiewicza zbudować wysoką przewagę. Jej niwelowanie kosztowało dużo sił włocławian.

"Wydaje mi się, że o tym, iż mecz skończył się takim wynikiem zadecydował pierwsza połowa, a nie jedna akcja z końcówki, moje złe podanie. Powinien ją spokojnie opanować, ale gdzieś ją wyrzuciłem. Daliśmy Arce rzucić w pierwszej połowie bardzo dużo, chyba aż 11 trójek. To było świetne widowisko, bo przegrywaliśmy 20 punktami, a doprowadziliśmy do remisu. To znaczy, że potrafimy grać z Arką na wyjeździe. Musimy zachować spokój, w szczególności w końcówce, twardo i z pomysłem od samego początku. Jeden zero nie ma większego znaczenia, bo trzeba wygrać trzy mecze. Na spokojnie przeanalizujemy spotkanie, zobaczymy gdzie popełniliśmy błędy. Przy takim dopingu było bardzo ciężko porozumiewać się w obronie. Trzeba obronić jak najwięcej piłek, a atak przyjdzie sam" - powiedział po spotkaniu w wywiadzie telewizyjnym środkowy Anwilu 36-letni Szymon Szewczyk.

Double-double dla Arki miał James Florence - 10 pkt i 10 asyst, a wśród włocławian najskuteczniejszymi byli Ivan Almeida - 24 pkt i Aaron Broussard - 18 pkt.

