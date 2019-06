Ekstraklasa koszykarzy. Polski Cukier pożegnał się z trenerem Mihevcem

Dejan Mihevc nie będzie dłużej trenerem koszykarzy wicemistrza kraju Polskiego Cukru Toruń. Klub rozstał się ze Słoweńcem po wygaśnięciu dwuletniej umowy. "Po 24 miesiącach współpracy pozostał imponujący dorobek. Czas jednak na nowe wyzwania" - napisano w oświadczeniu.

Mihevc zdobył z "Twardymi Piernikami" dwa medale - brąz w 2018 r. i srebro w zakończonym niedawno sezonie. Polski Cukier przystępował do rywalizacji play off z drugiego miejsca, ale w finale musiał uznać wyższość obrońcy tytułu Anwilu Włocławek (4. miejsce po sezonie zasadniczym), z którym w finale przegrał 3-4.

"Dwuletnia umowa Dejana Mihevca i klubu Twarde Pierniki dobiegła końca. To był najlepszy czas dla koszykówki w historii. Czas jednak na nowe wyzwania. Przed nami walka o BasketballCL (Ligę Mistrzów FIBA - PAP) i następny etap w rozwoju..." - napisano na Twitterze wicemistrza Polski.

Polski Cukier zagra w 2. rundzie kwalifikacji do LM FIBA.

Słoweniec przed przyjazdem do Polski osiągał sukcesy w ojczyźnie, m.in. w 2015 roku zdobył z zespołem Tajfuna Sentjur mistrzostwo Słowenii, co było sensacją. Potem pracował w Krka Novo Mesto (dotarł do półfinału rozgrywek) oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobył mistrzostwo z Essex Leopardy Londyn.