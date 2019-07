Ekstraklasa koszykarzy. Phil Greene w Arce Gdynia

Amerykanin Phil Greene został koszykarzem trzeciej w minionych rozgrywkach ekstraklasy Arki Gdynia. Niespełna 27-letni rzucający obrońca, który w poprzednim sezonie grał w Treflu Sopot, podpisał roczny kontrakt.

W minionych rozgrywkach Greene występował w trzech klubach. Rozpoczął sezon w tureckim zespole Royal Hali Gaziantep, w marcu przeszedł do Trefla, a zakończył go we Włoszech w Happy Casa Brindisi. W barwach sopockiej drużyny nowy nabytek Arki notował średnio 15,9 pkt, 1,6 zbiórki oraz 3,6 asysty na spotkanie i znacząco przyczynił się do jej utrzymania w najwyższej klasie.

To trzeci koszykarz pozyskany przez gdynian w przerwie letniej. Wcześniej kontrakty z żółto-niebieskimi podpisali środkowi Adam Hrycaniuk i DeVonte Upson. W poprzednim sezonie reprezentant Polski występował w Stelmecie Enea BC Zielona Góra, a Amerykanin w TBV Starcie Lublin. Poza tym umowy przedłużyli Krzysztof Szubarga (o dwa lata) i Dariusz Wyka (o rok), a ważne kontrakty mają Bartłomiej Wołoszyn i Grzegorz Kamiński.

W zespole z Trójmiasta nie będą już grać: Marcus Ginyard (przeszedł do francuskiego Limoges CSP) i Jakub Garbacz (trafił do Agred BMSlam Stali Ostrów Wielkopolski), a także Adam Łapeta, Robert Upshaw i Filip Dylewicz.

Z Arką zapewne pożegnają się również Mikołaj Witliński i Marcel Ponitka. Pod znakiem zapytania stoją dalsze występy w drużynie trenera Przemysława Frasunkiewicza Amerykanów Jamesa Florence'a i Josha Bostica oraz Litwina Deividasa Dulkysa.