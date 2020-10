Ekstraklasa koszykarzy. Nowy rozgrywający w MKS Dąbrowa Górnicza

Litewski rozgrywający Vytenis Ciżauskas został koszykarzem zamykającego tabelę ekstraklasy MKS Dąbrowa Górnicza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gaber Lapuh połączył freestyle football z koszykówką. Niesamowite tricki. Wideo © 2020 Associated Press

Wzmocnienie składu było spowodowane słabym początkiem sezonu w wykonaniu zespołu trenera Alessandro Magro. MKS przegrał wszystkie sześć dotychczasowych spotkań. 28-letni Litwin jest wychowankiem Żalgirisu Kowno. W ostatnich dwóch sezonach grał w tureckim drugoligowym Akhisar Belediye. Ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju, z którymi zdobył mistrzostwo świata U-19 oraz trzy razy triumfował w mistrzostwach Europy różnych kategorii wiekowych.

Reklama

Jak poinformował klub w piątkowym komunikacie, nowy rozgrywający dołączy do zespołu po przejściu testów medycznych. Ostatnie rozgrywki ligowe MKS zakończył sezon na 15., przedostatnim miejscu. Trenerem pozostał Włoch Alessandro Magro, który przejął zespół w lutym, kiedy zastąpił Michała Dukowicza. Poprowadził dąbrowian tylko w dwóch spotkaniach, potem rywalizacja została przerwana z powodu pandemii koronawirusa.



Z poprzedniego składu zostało dwóch graczy: Marek Piechowicz i Lee Moore. Przebudowany zespół miał się zbliżyć do strefy play off, ale na razie wyniki nie mogą cieszyć kibiców MKS.



W związku z trwającą modernizacją instalacji przeciwpożarowej w dąbrowskiej hali koszykarze cały czas grają na wyjazdach. Pierwszy "domowy" mecz zaplanowano na 7 listopada, kiedy do Dąbrowy Górniczej ma przyjechać Pszczółka Start Lublin.



Autor: Piotr Girczys