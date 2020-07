Amerykański rozgrywający Jamel Morris został koszykarzem Legii Warszawa, przygotowującej się do rozgrywek ekstraklasy. Zastąpił swojego rodaka Zacha Johnsona, który nie przeszedł testów medycznych.

Johnson był pierwszym amerykańskim koszykarzem, z którym stołeczny klub podpisał kontrakt przed sezonem.

27-letni Morris, mierzący 193 cm, może grać na pozycji rozgrywającego oraz rzucającego obrońcy. Urodzony w Gahannie w stanie Ohio zawodnik reprezentował barwy dwóch uczelni - dwa lata spędził w Glenville State Pioneers a później występował w Fairmont State Fightning Falcons. W ostatnim roku gry dla "Sokołów" wystąpił w 30 spotkaniach, w których odnotował średnio 13,9 punktów, trzy zbiórki i 1,8 asysty w trakcie 25 minut na boisku.

W seniorskiej karierze występował we włoskim Cestistica Civitavecchia (czwarta liga) i Grand Rapids Drive (klub filialny Detroit Pistons) w amerykańskiej G-League. Minione dwa sezony spędził w KK Split, występującym w Lidze Adriatyckiej oraz drugiej lidze chorwackiej.

"Szukaliśmy kogoś, kto pomoże Justinowi Bibbinsowi na rozegraniu lub go zastąpi, gdy akurat nie będzie go na boisku, Ważne jest dla nas także doświadczenie Jamela - spędził on dwa ostatnie sezonu w chorwackim KK Split. Łączy grę na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy, ma duży potencjał w ataku, dobry rzut, potrafi zdobywać punkty seriami" - powiedział trener Legii Wojciech Kamiński, cytowany przez klubową stronę internetową.

Morris wkrótce zjawi się w Polsce i przejdzie badania medyczne oraz testy sprawnościowe.

Stołeczny zespół, który jako jeden z pierwszych w lidze zamknął skład, od ponad dwóch tygodni przygotowuje się do nowego sezonu. Rozegrał dotychczas dwa sparingi w Bydgoszczy z Astorią - w obydwu zwyciężył 79:78 i 76:66.

Kadrę stołecznego klubu na sezon 2020/21 tworzą: Amerykanie Justin Bibbins, Earl Watson i Jamel Morris oraz Jakub Karolak, Adam Linowski, Mariusz Konopatzki, Przemysław Kuźkow, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński i Jakub Sadowski.

Początek rozgrywek 2020/21 w Energa Basket Lidze wyznaczono na 28 sierpnia, blisko miesiąc wcześniej niż przed rokiem.

