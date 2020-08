Michał Sokołowski został koszykarzem Legii Warszawa - poinformował klub na swojej stronie internetowej. 27-latek ostatnio występował w Anwilu Włocławek. Może grać na pozycji niskiego skrzydłowego lub rzucającego obrońcy.

Sokołowski był w składzie reprezentacji Polski na ubiegłoroczne mistrzostwa świata w Chinach. Biało-czerwoni zajęli w nich ósme miejsce, a on średnio zdobywał 7,5 punktu.

"Michał jest w swoim szczytowym okresie kariery. To zawodnik ceniony za znakomitą grę w obronie, duże umiejętności, uniwersalność gry w ataku. To wszystko na pewno zaowocuje dobrą grą dla Legii i zwycięstwami naszej drużyny" - powiedział trener Legii Wojciech Kamiński, cytowany na klubowej stronie internetowej.



W poprzednim sezonie w polskiej ekstraklasie Sokołowski średnio zdobywał 9,7 pkt. W rozgrywkach 2015/16 z Rosą Radom dotarł do finału, w którym jednak lepszy okazał się Stelmet BC Zielona Góra.



Kadrę stołecznego klubu na sezon 2020/21 tworzą: Amerykanie Justin Bibbins, Earl Watson i Jamel Morris oraz Sokołowski, Jakub Karolak, Adam Linowski, Mariusz Konopatzki, Przemysław Kuźkow, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński i Jakub Sadowski.



Rozgrywki Legia zainauguruje w niedzielę spotkaniem we własnej hali z HydroTruck Radom.