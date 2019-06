​Jednym z koszykarzy Anwilu Włocławek najbardziej przeżywających zdobycie tytułu mistrza Polski był Michał Ignerski. "Trzeba marzyć i moje marzenie wreszcie się spełniło" - powiedział 38-letni weteran.

Przyjście doświadczonego byłego reprezentanta kraju do Włocławka pod koniec marca było jednym z hitów drugiej części sezonu. W Anwilu występował już wcześniej, w sezonie 2005/06, gdy drużyna zdobyła wicemistrzostwo Polski. Większość kariery spędził za granicą, m.in. w klubach Hiszpanii, Turcji, Rosji, Włoch i Francji.

Występy na parkiecie zakończył w 2016 roku, ale brakowało mu koszykówki. Wrócił na boisko na początku roku, najpierw w rozgrywkach niższej klasy. W czterech meczach drugoligowego zespołu z Nysy zdobywał średnio 32 punkty i miał po 11 zbiórek. To przekonało go do spróbowania sił w ekstraklasie, gdy z propozycją zwrócił się trener Anwilu Igor Miliczić.

Ignerski rozegrał w tym sezonie w ekipie z Włocławka 16 meczów, w których zdobywał średnio 8,2 pkt, miał 2,7 zbiórki i 1,3 asysty. W najlepszym występie, w trzecim ćwierćfinałowym meczu play off z Argedem BM Slam Stalą w Ostrowie Wielkopolskim (105:98), zdobył 15 pkt w 18 minut, będąc najlepszym strzelcem zespołu.

Miał też wielki wkład w wygraną w pięciu spotkaniach rozstawionego z numerem czwartym Anwilu z najlepszą po fazie zasadniczej Arką Gdynia (od 0-2 do 3-2) i awans do finału. W drugim spotkaniu o złoto doznał jednak kontuzji kolana i pozostałe mecze o tytuł oglądał już z ławki.

Po finałowym triumfie i odebraniu złotego medalu nie krył wzruszenia. "To była dla mnie niesamowita przygoda, wielkie emocje i satysfakcja, że zdecydowałem się na powrót, że byłem częścią tego zespołu, że miałem przyjemność trenowania i grania z tymi fantastycznymi kolegami. Wszyscy mają wielki charakter i wielkie serce. To niesamowite, co oni zrobili, jak Igor Miliciić przygotował nas do tego mentalnie, jak wspieraliśmy się wzajemnie, że pomimo wielu przeszkód potrafiliśmy to wszystko przeskoczyć" - mówił.

Podkreślił, że odczuwa wielką satysfakcję, że w powrocie na parkiet po trzech latach przerwy zdobył mistrzostwo kraju, którego brakowało mu w medalowej kolekcji.

"Trzeba marzyć. Czułem od kilku lat, że ta historia gdzieś tam się pisze. Kwestią było tylko zdecydować się na powrót. Zdecydowaną większość kariery spędziłem za granicą, gdyż chciałem grać w jak najlepszych ligach. Mistrzostwo było zawsze moim celem, ale w tych ligach ciężkim do zrealizowania" - przyznał.

Kontuzja uniemożliwiła mu udział w pięciu ostatnich meczach finału, w których Anwil, grający także bez podstawowego środkowego Josipa Sobina, najpierw stracił uzyskaną w drugim spotkaniu przewagę własnego parkietu, potem przegrywał 2-3, by wygrać dwa decydujące mecze i całą rywalizację 4-3.

"Na pewno z punktu widzenia sportowego chciałem wystąpić w meczach o złoto, podchodziłem do tego ambicjonalnie. Ale teraz jestem bardzo usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Być częścią tego zespołu to coś wielkiego. Pokazali chłopaki charakter, przygotowanie ze strony trenerów, siłę woli i walkę w każdym meczu, na każdym treningu. I wiarę, z której teraz wszyscy nas znają. Pomogli nam fantastyczni ludzie na trybunach. To, co oni zrobili, jest niewiarygodne. Przez tyle lat grałem w koszykówkę i nie widziałem takiego wsparcia. Duża część tego medalu to zasługa fanów. Wszyscy przeżyliśmy piękne emocje. Po to wróciłem do koszykówki, żeby coś takiego przeżyć. Zawsze się gra o złoto i to się wreszcie spełniło..." - podsumował Ignerski, który w zakończonych rozgrywkach Energa Basket Ligi wyróżniał się także tym, że całą kwotę klubowego kontraktu przekazywał na cele charytatywne.

