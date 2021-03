​Ekstraklasa koszykarzy. Mecz PGE Spójni z Asseco Arką przełożony

Zaplanowany w piątek o godz. 19.30 mecz 28. kolejki ekstraklasy koszykarzy w Stargardzie pomiędzy PGE Spójnią i Asseco Arką Gdynia, ze względu na potwierdzone zakażenia koronawirusem w zespole gości, został przełożony. Nowy termin tego spotkania to piątek 19 marca.

Zawodnicy Asseco Arki pojechali w czwartek na mecz do Stargardu, ale po potwierdzonych przypadkach infekcji w zespole, wrócili w piątek do domu.



Ta konfrontacja ma już znaczenie tylko dla PGE Spójni, która rywalizuje o miejsce w czołowej ósemce. Gdynianie plasują się na 15. pozycji i wiadomo, że w play off nie zagrają, natomiast wcześniej zapewnili sobie utrzymanie.



Pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 był w Asseco Arce już przed poprzednim wyjazdowym spotkaniem z Eneą Astorią. Zakażony koszykarz został izolowany i mecz we wtorek w Bydgoszczy doszedł do skutku.