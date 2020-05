Ekstraklasa koszykarzy. Marcin Stefański nadal trenerem Trefla Sopot

Marcin Stefański pozostanie trenerem występujących w ekstraklasie koszykarzy Trefla. 37-letni szkoleniowiec przedłużył w środę kontrakt z sopockim klubem na kolejny sezon.

Stefański występował w Treflu przez dziewięć sezonów, natomiast trenerem zespołu został 4 marca ubiegłego roku. Pod wodzą 37-letniego szkoleniowca sopocianie najpierw utrzymali się w ekstraklasie, natomiast w momencie przerwania z powodu pandemii koronawirusa minionych rozgrywek plasowali się na szóstej pozycji.

"Ostatni sezon był dla Marcina prawdziwym wyzwaniem. Po raz pierwszy miał możliwość samodzielnego zbudowania zespołu i przygotowania go. Mógł też od podstaw wprowadzić swoją filozofię gry oraz własne rozwiązania taktyczne. To wszystko dało bardzo dobry efekt. Drużyna była na prostej drodze do gry w play off, a wzmocniona przez Dariousa Motena i Martynasa Paliukenasa mogła pokusić się o sprawienie niejednej niespodzianki. Ważnym aspektem była też bardzo dobra atmosfera w drużynie, a postawa trenera miała na to niebagatelny wpływ" - przyznał na klubowej stronie prezes Trefla Marek Wierzbicki.



Moten i Paliukenas zostają w Treflu. Ważne kontrakty mają ponadto Paweł Leończyk, Łukasz Kolenda, Witalij Kowalenko, Michał Kolenda, Sebastian Rompa, Benjamin Didier-Urbaniak, Daniel Ziółkowski, Błażej Kulikowski oraz Patryk Pułkotycki.



Trener Stefański czyni starania, aby umowę przedłużył także amerykański środkowy Nana Foulland, natomiast Mikołaj Kurpisz został wypożyczony do HydroTrucka Radom.



Ekstraklasa zainauguruje rozgrywki 27 sierpnia, a przygotowania do niej sopocianie rozpoczną w połowie lipca.

