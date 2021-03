Krzysztof Szubarga zakończył karierę po niedzielnym meczu ekstraklasy w Radomiu z HydroTruckiem. "The End" – napisał w mediach społecznościowych niespełna 37-letni koszykarz Asseco Arki Gdynia, który w ostatnim okresie zmagał się z kontuzją kręgosłupa.

Pochodzący z Inowrocławia Szubarga występował w ekstraklasie od 2004 roku w miejscowej Noteci, Polpaku Świecie, Polonii Warszawa, Stali Ostrów Wielkopolski, Anwilu Włocławek, AZS Koszalin, natomiast w sezonie 2010/2011 oraz od 2016 roku reprezentował barwy Asseco Arki Gdynia.

Zdobył trzy medale mistrzostw Polski - złoty w 2011 roku z Asseco Arką, srebrny rok wcześniej z Anwilem oraz brązowy w 2019 roku ze swoją ostatnią drużyną. W latach 2010 i 2017 został wybrany najlepszym polskim koszykarzem ekstraklasy, a w 2013 roku najlepszym obrońcą ligi. W 2009 i 2013 roku rywalizował z reprezentacją biało-czerwonych na mistrzostwach Europy. Był prawdziwym liderem drużyny, można go było stawiać za wzór zaangażowania i waleczności.



W ostatnim okresie popularny "Szubi" zmagał się z poważną kontuzją kręgosłupa, którego operację przeszedł we wrześniu 2014 roku. W tym sezonie wystąpił w 15 ligowych spotkaniach - z powodu problemów zdrowotnych w grudniu rozegrał tylko jeden mecz i znalazł się w sztabie szkoleniowym trenera Piotra Blechacza. Wobec kłopotów kadrowych gdyńskiego zespołu wrócił w marcu na parkiet i wystąpił w trzech ligowych potyczkach.



W pożegnalnym spotkaniu w Radomiu (84:73 dla gospodarzy) mierzący tylko 178 cm wzrostu rozgrywający rzucił dziewięć "oczek", zanotował też pięć zbiórek i tyleż asyst. Jego rekordy to 42 punkty (zdobył je 8 kwietnia 2017 roku w wygranym 109:108 meczu z Polskim Cukrem Toruń), 14 asyst, dziewięć zbiórek oraz sześć przechwytów.