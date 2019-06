Ekstraklasa koszykarzy. Koniec finałów dla Michała Ignerskiego

Doświadczony Michał Ignerski nie zagra już w barwach Anwilu w kolejnych meczach finału mistrzostw Polski koszykarzy. Zawodnik zerwał więzadła krzyżowe lewego kolana - poinformował włocławski klub na Twitterze. Obrońca tytułu remisuje z Polskim Cukrem Toruń 1-1.

Ignerski urazu doznał w sobotę w trzeciej kwarcie zwycięskiego meczu w Toruniu, w którym jego zespół pokonał gospodarzy 89:78. Nie wiadomo, czy poważny uraz nie zmusi skrzydłowego do zakończenia przygody ze sportem.

Kolejne dwa spotkania odbędą się we Włocławku we wtorek i czwartek. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.

38-letni były reprezentant kraju dołączył do Anwilu pod koniec marca. Karierę zakończył w 2016 roku, ale kilka miesięcy temu wznowił ją, najpierw w rozgrywkach niższej klasy. W Anwilu występował wcześniej w sezonie 2005/06. W karierze grał m.in. w Hiszpanii, Turcji, Rosji, we Włoszech i Francji.

"Wrócił do koszykówki po trzech latach przerwy, miał wielki wkład w awans zespołu do finału play off, wspierał drużynę swoim boiskowym IQ... Niestety, w sobotę Michał Ignerski zerwał więzadła krzyżowe... Wracaj do zdrowia, Igi" - napisano na Twitterze Anwilu.

Ignerski rozegrał w tym sezonie w ekipie z Włocławka 16 meczów, w których zdobywał średnio 8,2 pkt, miał 2,7 zbiórki i 1,3 asysty.

"Wyrównaliśmy stan serii, ale bardzo żałuję straty i kontuzji Michała Ignerskiego. Wygląda to poważnie. Nie możemy jednak płakać, ale musimy się jeszcze bardziej zjednoczyć" - mówił po spotkaniu w Toruniu trener obrońców tytułu Igor Milicić.