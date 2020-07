Karol Gruszecki został w środę koszykarzem występującego w ekstraklasie Trefla. Niespełna 31-letni uczestnik ostatnich mistrzostw świata w Chinach, który trzy poprzednie sezony spędził w Polskim Cukrze Toruń, podpisał z sopockim klubem dwuletni kontrakt.

Mierzący 195 cm wzrostu Gruszecki występował w Polsce w Czarnych Słupsk, Stelmecie BC Zielona Góra, a od 2017 roku reprezentował barwy Polskiego Cukru Toruń. W ostatnim sezonie, ze względu na kontuzję, zagrał tylko w siedmiu spotkaniach, w których notował średnio dziewięć punktów, trzy zbiórki i dwie asysty.

Nowy nabytek Trefla znalazł się w reprezentacji Polski, która we wrześniu na mistrzostwach świata w Chinach wywalczyła ósme miejsce. Niespełna 31-letni rzucający obrońca bądź skrzydłowy wystąpił w siedmiu z ośmiu meczów (w sumie na parkiecie spędził 41 minut) i zdobył łącznie 18 punktów.

- Mieć takiego zawodnika w drużynie to świetna wiadomość. Karol to bardzo wszechstronny koszykarz, atleta, dysponujący także znakomitym rzutem. Potrafi grać dla drużyny, ale też wziąć ciężar odpowiedzialności na swoje barki i jako lider poprowadzić ją do zwycięstwa. Zdobył już na polskich parkietach wszystko, co było do zdobycia, jednak wciąż jest głodny nowych wyzwań. Wierzę, że dobrze odnajdzie się w Trójmieście, bo będąc w formie to bez wątpienia jeden z najlepszych koszykarzy Energa Basket Ligi - skomentował na klubowej stronie trener sopocian Marcin Stefański.

Gruszecki jest w Treflu drugim uczestnikiem ostatnich mistrzostw świata. Wcześniej roczny kontrakt podpisał inny rezerwowy w ekipie trenera Mike'a Taylora, 24-letni i mierzący 213 cm wzrostu Dominik Olejniczak.

Poza nimi do drużyny ma dołączyć jeszcze zagraniczny rozgrywający. W zespole pozostali bracia Michał i Łukasz Kolendowie, Paweł Leończyk, Witalij Kowalenko, Litwin Martynas Paliukenas, Amerykanin Darious Moten oraz młodzi gracze - Daniel Ziółkowski, Patryk Pułkotycki, Sebastian Rompa, Łukasz Klawa i Hubert Łałak.

Poza Amerykanami Cameronem Ayersem, Naną Foullandem, Carlosem Medlockiem i Jeffem Robersonem z Trefla odeszli zmiennicy - Mikołaj Kurpisz został na rok wypożyczony do HydroTrucka Radom, a Benjamin Didier-Urbaniak przeszedł do Legii Warszawa.

W środę podopieczni trenera Stefańskiego rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu, który ruszy 27 sierpnia. Sopocianie mają w planie osiem meczów kontrolnych. 23 lipca zmierzą się w Gdyni z Asseco Arką, a następnie zagrają z Polpharmą Starogard Gdański, Anwilem Włocławek oraz dwukrotnie z Polskim Cukrem. Wezmą także udział w turnieju Enea Bydgoszcz Cup.

Marcin Domański