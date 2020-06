Legia Warszawa pozyskała nowego koszykarza. Szeregi "Wojskowych" wzmocni w nowym sezonie 24-letni amerykański rozgrywający. Justin Bibbins jest doskonale znany kibicom z występów w barwach Polpharmy Starogard Gdański.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Mięciel dla Interii: Legię ocenimy po pucharach. Wideo TV Interia

Swoją karierę mierzący 173 centymetry Bibbins rozpoczął w Long Beach State. W sezonie 2018/19 zdecydował się na grę w Europie i trafił do Energa Basket Ligi. Szybko stał się liderem Polpharmy Starogard Gdański, która była wówczas blisko awansu do fazy play-off. Ze średnią punktów 17.6 Justin Bibbins został piątym najlepszym strzelcem rozgrywek, zaraz za plecami doskonale znanego warszawskim kibicom Omara Prewitta.

Reklama

Świetny sezon w Energa Basket Lidze zaowocował zainteresowaniem ze strony klubów także spoza Polski. Minione rozgrywki zawodnik rozpoczął w barwach serbskiego KK Mladost Admiral Zemun. W sześciu meczach zdobywał średnio 18.5 punktów, 2.1 zbiórek, zaliczył 5.5 asysty. Pod koniec listopada zdecydował się na przenosiny do węgierskiego ZTE KK Zalakeramia, w którym wystąpił w 11 spotkaniach. Jego średnia na mecz to 15.8 punktów, 2 zbiórki i 4.9 asysty.

- Możliwość gry w Legii Warszawa jest okazją, z której nie mogłem nie skorzystać. Pamiętam mecze z Legią, gdy byłem zawodnikiem Polpharmy, to były zawsze zacięte, trudne spotkania, drużyna zawsze mogła liczyć na głośnych fanów. Uważam, że zdołałem poczynić postępy w stosunku do poprzedniego sezonu w którym grałem w Energa Basket Lidze. Jestem mądrzejszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym, kibice nadal mogą liczyć na moją szybkość i energię - mówi dla klubowej strony koszykarskiej Legii Justin Bibbins.

Nowego rozgrywającego stołecznego zespołu chwali szkoleniowiec Legii Wojciech Kamiński.

- Justin Bibbins to młody zawodnik, znający realia polskiej ligi. Ma za sobą świetny sezon w Polpharmie, jest bardzo szybki, zadziorny, niewysoki, ale potrafiący bardzo dobrze zorganizować grę, minąć pierwszą linię obrony. Wykorzystuje swoje atuty czyli szybkość i decyzyjność. Zdobywa dużo punktów, ale również często kreuje pozycje dla swoich kolegów z zespołu. Sądzę, że będzie dla nas bardzo przydatnym zawodnikiem, na pewno jest głodny gry i chce się przypomnieć polskim kibicom w jak najlepszy sposób - mówi Wojciech Kamiński.

W kadrze Legii Warszawa na sezon 2020/21 jest już dziewięciu zawodników. Kontrakty z klubem podpisali Adam Linowski, Mariusz Konopatzki, Przemysław Kuźkow, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński, Jakub Karolak, Zach Johnson i Justin Bibbins.

Nowy sezon w Energa Basket Lidze rozpocznie się już 27 sierpnia.

ZCz/Legiakosz.com

Zdjęcie Justin Bibbins z piłką / Wojciech Szubartowski / Newspix

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>