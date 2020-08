Ekstraklasa koszykarzy. Jarosław Zawadka trenerem Polskiego Cukru

Jarosław Zawadka będzie pierwszym trenerem klubu ekstraklasy koszykarzy Polskiego Cukru Toruń. Do zespołu wracają świetni znani kibicom popularnych Twardych Pierników Łukasz Wiśniewski i rozgrywający Obie Trotter. Trwają poszukiwania gracza na pozycję nr 2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włoska koszykarka robi furorę w sieci. Wideo INTERIA.TV



Reklama

O tym, że dotychczasowy asystent pierwszych szkoleniowców Polskiego Cukru Toruń Zawadka zostanie pierwszym trenerem zespołu, mówiło się w kuluarach od jakiegoś czasu. Klub oficjalnie ogłosił to podczas środowej konferencji prasowej.



Do zespołu wraca także doświadczony Łukasz Wiśniewski, który w Toruniu grał w latach 2015-2019. Ma pomóc w trudnym momencie, bo klub jest — po latach bardzo dobrych wyników — na zakręcie organizacyjnym, sportowym i finansowym.



- Jesteśmy w trudnym momencie i chcieliśmy szukać oparcia w zespołowości. To ludzie, którzy mogą dać więcej niż tylko samą wiedzę - mówił o obecnej sytuacji oraz nowym trenerze i jego asystencie Michale Dukowiczu prezes klubu Piotr Barański.



Grę zespołu ma poprowadzić 36-letni Trotter, który w Toruniu grał w sezonie 2016/2017. Ostatnie dwa lata spędził on w Treflu Sopot i HydroTrucku Radom.



- Stawiamy na zawodników, których znamy i są związani z Toruniem. Bardzo mnie cieszy dołączenie do składu naszego wychowanka Łukasza Wiśniewskiego - dodał prezes Barański.



Nowy pierwszy szkoleniowiec Zawadka przyznał, że teraz najważniejsze jest znalezienie gracza na pozycję numer 2. Dodał, że powinien to być transfer wzmacniający poziom sportowy drużyny.



W nowej strukturze Polskiego Cukru nie będzie stanowiska dyrektora sportowego, więc z zespołem pracował na co dzień nie będzie już architekt większości transferów w ostatnich latach — Ryszard Szczechowiak.



W tym momencie — poza wspomnianymi Wiśniewskim i Trotterem, w składzie jednej z najlepszych drużyn ekstraklasy ostatnich lat są także reprezentanci Polski Aaron Cel i Damian Kulig oraz Aleksander Perka, Bartosz Diduszko i Michał Samsonowicz. Drugim rozgrywającym będzie najpewniej młody Marcin Wieluński.



Tomasz Więcławski