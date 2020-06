Amerykanin James Florence wraca na polskie parkiety. 32-letni koszykarz, mający za sobą występy w Stelmecie Zielona Góra i Arce Gdynia, podpisał w środę dwuletni kontrakt z BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

Amerykański rozgrywający z zielonogórskim zespołem zdobył mistrzostwo Polski i Puchar Polski w 2017 roku. Dwa lata później w barwach Arki sięgnął po brązowy medal.

W tym sezonie został wybrany najlepszym zawodnikiem rundy zasadniczej i był najlepszym strzelcem rozgrywek.

Ostatnio występował w kazachskim BK Astana. W przeszłości reprezentował kluby m.in. z Węgier, Niemiec, Chorwacji, Turcji i Francji.

Florence to drugi transfer ostrowskiego klubu w letniej przerwie. Kilka dni temu do drużyny dołączył chorwacki środkowy Josip Sobin. Ważne kontrakty mają dwaj zawodnicy - Jakub Garbacz i Jarosław Mokros, a w środę umowę przedłużył Szymon Ryżek.

Trenerem pozostał Łukasz Majewski.

