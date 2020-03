Mający za sobą występy w reprezentacji Polski Jakub Wojciechowski został koszykarzem Legii Warszawa. Mierzący 213 cm 30-letni zawodnik występuje na pozycji środkowego.

Urodził się 9 stycznia 1990 roku w Łodzi, gdzie zaczynał karierę w ŁKS. Mając 15 lat występował w reprezentacji Polski do lat 16, a w 2006 roku trafił do włoskiego Benettonu Treviso. Na Półwyspie Apenińskim spędził kolejne 12 lat, grając w drużynach Lega A, zaplecza włoskiej ekstraklasy oraz III ligi (Benetton Treviso, Piacenza, Brindisi, Torino, Mantova, Veroli Basket, Cantu, Cremona, Capo D'Orlando).

Wojciechowski ma za sobą również występy w europejskich pucharach w barwach Benettonu, Cantu, Capo D'Orlando. Reprezentował Polskę w drużynach do lat 16, 18 i 20, a następnie w kadrze seniorskiej. W 2012 roku występował w kwalifikacjach do EuroBasketu 2013 w zespole słoweńskiego trenera Aleša Pipana, a w 2017 został powołany przez amerykańskiego trenera Mike’a Taylora.

W marcu 2018 roku Wojciechowski związał się umową z Anwilem Włocławek i w wieku 28 lat zadebiutował w polskiej ekstraklasie. Kilka miesięcy później cieszył się ze zdobycia złotego medalu mistrzostw Polski. Po zakończeniu rozgrywek 2017/18 zdecydował się na powrót do Włoch, gdzie wzmocnił szeregi klubu, w którym grał już w 2012 roku - Happy Casa Brindisi. W sezonie 2018/19 rozegrał w jego barwach 29 meczów, w których notował średnio 5,3 punktów i 3 zbiórki w trakcie 12 minut, a jego drużyna zajęła piąte miejsce we włoskiej ekstraklasie.

W trwającym sezonie nie rozegrał żadnego meczu z powodu kontuzji i rehabilitacji, która już dobiegła końca. Okazję do debiutu w barwach Legii Wojciechowski będzie miał w najbliższą niedzielę w Szczecinie, gdzie o godzinie 15 podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego zmierzą się z Kingiem Szczecin.

- Po mojej kontuzji nie ma już śladu. Przez wiele minionych tygodni trenowałem indywidualnie, muszę dojść do optymalnej formy, by móc jak najlepiej pomóc drużynie, w której na pewno jest duży potencjał. Oglądałem mecze Legii, ale to oczywiście nie to samo co być wewnątrz drużyny. Będziemy walczyć o kolejne zwycięstwa w lidze, cieszę się, że wracam do gry - powiedział Wojciechowski tuż po podpisaniu umowy ze stołecznym klubem.

To kolejny transfer przeprowadzony przez Legię w trakcie trwającego sezonu - po Serbie Milanie Milovanoviciu, Michale Michalaku, który okazał się liderem punktowym zespołu i najlepszym strzelcem ligi, Mariuszu Konopatzkim, Amerykanach Kahlilu Dukesie i A.J. Englishu. Ten ostatni nie wystąpił w żadnym meczu, gdyż doznał na treningu kontuzji kolana i musiał poddać się operacji.

Rozwiązano natomiast, za porozumieniem stron, umowy z Portorykańczykiem Isaakiem Sosą, Amerykanami Michaelem Finke i Drew Brandonem, Kongijczykiem Romaricem Belemene, Dawidem Sączewskim i Szymonem Kiwilszą.

Legioniści w Energa Basket Lidze wygrali dotychczas pięć z 21 spotkań i zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ostatnio, już z nowym trenerem, pokonali w sobotę u siebie także zagrożony spadkiem MKS Dąbrowa Górnicza 90:83. Wojciech Kamiński, który zastąpił Macedończyka Tane Spaseva, jest siódmym szkoleniowcem zatrudnionym przez kluby EBL w trakcie sezonu.

Wcześniej Jacka Winnickiego w Argedzie BM Slam Stali Ostrów Wielkoposkie zastąpił Łukasz Majewski, Marcina Lichtańskiego w Polpharmie Starogard Gdański - Marek Łukomski, Kamila Piechuckiego w PGE Spójni Stargard - Winnicki, Andrzeja Adamka z Śląsku Wrocław - Serb Oliver Vidin, z powodów zdrowotnych z Kingiem Szczecin pożegnał się Litwin Mindaugas Budzinauskas, a zespół przejął Łukasz Biela, wreszcie w miejsce Michała Dukowicza w MKS Dąbrowa Górnicza zatrudniono Włocha Alessandro Magro.