Filip Matczak będzie w nadchodzącym sezonie koszykarzem Legii Warszawa - poinformował stołeczny klub występujący w ekstraklasie. Roczna umowa może zostać przedłużona także na rozgrywki 2020/21. Drużyna w poniedziałek wyjeżdża na zgrupowanie do Szczyrku.

Matczak, mogący występować na pozycji rzucającego obrońcy lub rozgrywającego, trafił do "Zielonych Kanonierów" na początku lutego br. na zasadzie wypożyczenia ze Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Szybko stał się ważną postacią w rotacji trenera Tane Spaseva. Łącznie rozegrał 18 spotkań w barwach Legii, zdobywał średnio 12,7 pkt, będąc trzecim strzelcem zespołu.

"Miałem ważny kontrakt ze Stelmetem, ale zdecydowałem się na grę w Legii. Byłem w Warszawie przez kilka miesięcy, zobaczyłem, jak wszystko funkcjonuje w klubie od środka i bardzo mi się to spodobało. Czułem się dobrze w zespole, co ma dla mnie bardzo duże znacznie. Te kilka miesięcy w barwach Legii dały mi obraz całego klubu, dlatego wiem, na co się zdecydowałem, podpisując kontrakt z warszawskim zespołem" - powiedział Matczak, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Niespełna 26-letni zawodnik ma na swoim koncie 242 spotkania na parkietach ekstraklasy, dwa mistrzostwa Polski wywalczone ze Stelmetem (2013 i 2017), a także brązowy medal (2012). W rozgrywkach młodzieżowych może pochwalić się złotym medalem mistrzostw Polski kadetów z 2009 roku. Występował także w reprezentacjach Polski U-16, U-17, U-18, U-20 oraz kadrze B.

W 2010 roku w Hamburgu wywalczył srebrny medal mistrzostw świata do lat 17, brał także udział w mistrzostwach Europy do lat 16 (4. miejsce w 2009 roku) oraz U-18 (6. miejsce w 2011).

Wcześniej swoje pierwsze umowy z Legią podpisali Kongijczyk Romaric Belemene, Portorykańczyk Isaac Sosa oraz Amerykanie Michael Finke i Drew Brandon, a Australijczyk Keanu Pinder przedłużył kontrakt.

Przed sezonem 2019/20 ważną umowę z Legią ma kapitan zespołu Sebastian Kowalczyk, współpracę z klubem przedłużyli Adam Linowski i Patryk Nowerski, a do stołecznego zespołu przenieśli się wracający do kraju po zakończeniu studiów w USA Jakub Nizioł (201 cm) oraz występujący w poprzednim sezonie w AZS Koszalin Szymon Kiwilsza (203 cm).

Przygotowania do sezonu legioniści rozpoczęli w piątek w Warszawie. W poniedziałek wyjadą na zgrupowanie do Szczyrku. Do stolicy wrócą 20 sierpnia.

Oprócz rozgrywek ekstraklasy czekają ich występy w eliminacjach Ligi Mistrzów FIBA (pierwszy mecz 20 września z Z-Mobile Prisztina w Arenie Ursynów), a w przypadku odpadnięcia - w Pucharze Europy.

