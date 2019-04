Ekstraklasa koszykarzy. Arka najlepsza, spadek zespołu z Krosna

Koszykarze Arki Gdynia, mimo zaskakującej porażki w Stargardzie ze Spójnią 70:95 w ostatniej, 30. kolejce, zajęli pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym ekstraklasy. Ligę opuściło Miasto Szkła Krosno po porażce w Gliwicach z GTK 78:88.

Tym samym w elicie utrzymał się Trefl Sopot, zagrożony tak jak drużyna z Podkarpacia, który w ostatniej kolejce rozgromił na wyjeździe AZS Koszalin 102:67. Miasto Szkła po trzech latach występów na najwyższym szczeblu żegna się z Energa Basket Ligą.

W play off o mistrzostwo Polski zagra osiem najlepszych drużyn, w tym Legia Warszawa, która w tej fazie rozgrywek wystąpi po raz pierwszy od 2002 roku. Klub ze stolicy zajął ósmą lokatę, choć miał szanse na siódmą. Koszykarze trenera Tane Spaseva nie wykorzystali jednak porażki Kinga Szczecin w Toruniu z Polskim Cukrem 71:87 i przegrali w Starogardzie Gdańskim z Polpharmą 97:102.

W najciekawszym w ostatniej kolejne meczu o czwarte miejsce, który decydował o przewadze własnego parkietu w pierwszej rundzie play off, broniący tytułu Anwil pokonał we Włocławku wicemistrza kraju Arged BM Slam Stal Ostró Wlkp. 84:78. Do sukcesu zespół gospodarzy poprowadzili Ivan Almeida z Wysp Zielonego Przylądka - 18 pkt i Rosjanin Walerij Lichodiej - 14.

Arka zagrała w Stargardzie ze Spójnią bez podstawowych zawodników, Amerykanów Josha Bostica i Jamesa Florence'a oraz Adama Łapety i mogła sobie pozwolić na porażkę nie tracąc pozycji lidera, ale przegrana różnicą 25 punktów z 13. drużyną w tabeli obniża ocenę zespołu trenera Przemysława Frasunkiewicza za postawę w rundzie zasadniczej.

Największą niespodzianką tej części rozgrywek jest szóste miejsce i awans do play off MKS Dąbrowa Górnicza. Kłopoty finansowe, które przełożyły się w trakcie sezonu na problemy kadrowe, nie przeszkodziły doświadczonemu trenerowi Jackowi Winnickiemu w wywiązaniu się z powierzonego mu zadania.

Ćwierćfinały rozpoczną się 2 maja w parach Arka - Legia i Anwil - Arged, a dzień później odbęda się pierwsze mecze w parach Stelmet BC Enea Zielona Góra - MKS Dąbrowa i Polski Cukier - King Szczecin. Ta faza, w której rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, zakończy najpóźniej 13 maja.