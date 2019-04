Chorwacki środkowy mistrza Polski Anwilu Włocławek Josip Sobin nie zagra do końca sezonu. Powodem jest poważna kontuzja kolana doznana w sobotnim meczu z TVB Start Lublin. "Przerwa potrwa przynajmniej sześć tygodni. Co to oznacza, nie musimy mówić" - głosi oświadczenie klubu.

39-letni Chorwat zagrał we wszystkich 29 meczach Energa Basket Ligi (w tym 26 w pierwszej piątce) i zdobył 271 punktów, co daje średnio 9,3 pkt. Jest najlepiej zbierającym zespołu z Kujaw - średnia 5,3 zbiórek w spotkaniu (w sumie 154). Jego uraz skomplikuje trenerowi Igorowi Milicicowi walkę w play off o obronę tytułu.

Do kontuzji - naderwania więzadła pobocznego kolana - doszło w Lublinie w zwycięskim meczu ze Startem 88:70. Pierwotne diagnozy po sobotnich badaniach w Warszawie nie były tak niepokojące dla klubu i zawodnika, który występuje we Włocławku od września 2016 r.

"Niestety, kolejne badania w Toruniu wykazały, iż więzadło poboczne Josipa Sobina jest naderwane w większym wymiarze, niż pokazały to badania w Warszawie wykonane niemalże natychmiast po meczu" - napisano w pierwszym środowym komunikacie Anwilu.

Bez Sobina Anwil zagra w niedzielę przed własną publicznością w ostatniej kolejce ekstraklasy z Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. Będzie to spotkanie o czwarte miejsce w tabeli przed decydującą fazą play off.

