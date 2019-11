Ekstraklasa koszykarzy. Adamek nie jest już trenerem Śląska

Andrzej Adamek nie jest już trenerem grających w ekstraklasie koszykarzy Śląska Wrocław. Powodem odsunięcia szkoleniowca są słabe wyniki drużyny, która zajmuje 10. miejsce w ligowej tabeli.

O dymisji Adamka zadecydowała niedzielna porażka z GTK Gliwice we własnej hali 81:84. Dla wrocławian była to piąta przegrana w sezonie, w tym czwarta u siebie i z rzędu.

Jak poinformował klub, treningi zespołu poprowadzą na razie dotychczasowi asystenci - Marcin Grygowicz i Maciej Maciejewski. Bardzo możliwe, że obaj będą też zasiadać na ławce trenerskiej podczas najbliższego spotkania wyjazdowego z Anwilem Włocławek.

Śląsk to 17-krotny mistrz Polski. W obecnym sezonie, pierwszym po powrocie do ekstraklasy, celem miał być awans do play off, ale na razie po ośmiu kolejkach wrocławianie zajmują 10. miejsce.(PAP)

