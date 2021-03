EBL. Polpharma Starogard Gdański - Polski Cukier Toruń 87:94 w 26. kolejce

Polski Cukier Toruń pokonał w Starogardzie Gdańskim miejscową Polpharmę 94:87 w jedynym poniedziałkowym meczu Energa Basket Ligi.

Zdjęcie Zawodnik Polpharmy Starogard Gd. Trevon Allen (z prawej) i Donovan Jackson z Polskiego Cukru Toruń /Adam Warżawa /PAP

Początek meczu układał się trochę lepiej dla Polpharmy, która po trafieniach Joego Furstingera i Sebastiana Kowalczyka miała cztery punkty przewagi. Polski Cukier szybko odrabiał straty, a dzięki zagraniu Marko Ramljaka wychodził nawet na prowadzenie. Starogardzianie odpowiedzieli swoją serią 11:0 i szybko ponownie zmieniali sytuację. M.in. dzięki akcji Trevona Allena po 10 minutach było 25:16. Aaron Cel i Donovan Jackson w kolejnej części meczu sprawiali, że torunianie zbliżali się na cztery punkty. Zespół trenera Roberta Skibniewskiego potrafił dość długo utrzymać przewagę, ale późniejsze rzuty wolne Jacksona oznaczały lepszy wynik dla przyjezdnych. Mecz ciągle toczył się w rytmie kosz za kosz, a dzięki trójce Grzegorza Surmacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:41.

Polpharma świetnie weszła w trzecią kwartę, a po kolejnych trafieniach Allena i Haneya miała już 12 punktów przewagi. Ekipa trenera Jarosława Zawadki zareagował na to serią 9:0 i po rzucie Obiego Trottera przegrywała już tylko trzema punktami. To nie był koniec dobrej ofensywy gości, bo kontra Ramljaka sprawiała, że zdobywali prowadzenie. Ostatecznie rzuty wolne Sebastiana Kowalczyka dawały wynik 66:65 po 30 minutach. W czwartej kwarcie Polski Cukier zdobywał ponownie przewagę, bo skuteczny był Donovan Jackson. Odpowiadał na to indywidualnymi zagraniami Allen, ale to było zdecydowanie za mało na tego rywala. W ważnych momentach dodatkowo trafiał Obie Trotter, a starogardzianie nie byli już w stanie zareagować. Ostatecznie zespół z Torunia zwyciężył 94:87.



Najlepszym graczem gości był Donovan Jackson z 27 punktami i 7 asystami. Trevon Allen zdobył dla gospodarzy 21 punktów i 5 zbiórek.

MM, plk.pl