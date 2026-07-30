Duży transfer w polskiej lidze - Michał Michalak zmienia klub

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Michał Michalak, jedno z najgłośniejszych nazwisk na liście wolnych Polaków w 2026 roku, zmienia pracodawcę w Polskiej Lidze Koszykówki. Etatowy reprezentant kraju, który ostatnio grał w Anwilu Włocławek, po wielu latach wraca do zespołu Energi Trefla Sopot. Podpisał z klubem kilkuletnią umowę.

Michał Michalak
Michał MichalakAndrzej Romańskiwww.plk.pl/Interia

Transfer Michała Michalaka to duże wydarzenie w Polskiej Lidze Koszykówki. Dwukrotny medalista mistrzostw Polski w letnim off-season rozmawiał z kilkoma klubami - polskimi i zagranicznymi. W tym gronie był m.in. PGE Start Lublin.

Ostatecznie Michalak podjął decyzję, że po jedenastu latach wraca do zespołu Energi Trefla Sopot. W 2012 roku podpisywał trzyletnią umowę, teraz też zdecydował się na opcję trzyletniego kontraktu z sopockim klubem. Umowa została podpisana do końca sezonu 2028/2029 i zawiera opcje przedwczesnego rozwiązania.

Jestem na stałe związany z regionem od pierwszego przyjazdu do Sopotu i podpisania kontraktu w 2012 roku, więc śmiało mogę powiedzieć, że wracam do domu. Miejsce, klub, ale także osoba trenera Krzysztofa Roszyka – to wszystko przekonało mnie do podjęcia decyzji
mówi 32-letni polski koszykarz.

Ostatnie dwa sezony etatowy reprezentant Polski spędził w Anwilu Włocławek. Mimo sporej konkurencji dwukrotnie był najlepszym strzelcem w zespole. W minionych rozgrywkach 32-latek średnio zapisywał 13,5 punktu przy skuteczności 37,7% za trzy, a do tego dokładał 4,1 zbiórki.

Michalak ma być liderem

- Michał to wszechstronny zawodnik. Może zagrać na kilku pozycjach na obwodzie, jest skutecznym strzelcem oraz sam potrafi sobie wykreować pozycje do rzutu. Nie boi się wziąć odpowiedzialności w kluczowych momentach meczu i ma ogromne doświadczenie z rozgrywek europejskich oraz reprezentacji Polski - podkreśla Krzysztof Roszyk, trener Energi Trefla Sopot.

Działacze Trefla, którzy do tej pory przeprowadzili tylko dwa transfery (Kacper Marchewka i Karol Prorochowicz), stawiają na polski duet na obwodzie. Jakub Schenk i Michał Michalak ma ciągnąć drużynę do sukcesów na poziomie Polskiej Ligi Koszykówki. Być może dołączy jeszcze do nich podkoszowy Szymon Zapała. Trwają rozmowy między stronami.

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Karol Wasiek
Karol Wasiek

Trefl jest jedynym klubem w PLK, który nie zatrudnił jeszcze gracza zagranicznego na sezon 2026/2027. Warto dodać, że Sopocianie czekali na rozwój wydarzeń ws. rozmów transferowych z Michalakiem i Zapałą, by ostatecznie wiedzieć, w którym kierunku pójść w kontekście zatrudnienia obcokrajowców.

Michał Michalak (z lewej) i Aleksander Balcerowski (w środku)
Michał Michalak (z lewej) i Aleksander Balcerowski (w środku)AFP
Koszykarze w sportowych strojach otoczeni przez kolegów z drużyny, unoszą ręce i klaszczą, uśmiechając się i okazując radość po zakończonym meczu. Na pierwszym planie centralna postać z dredami, otoczona przez pozostałych zawodników, w tle widoczne fra...
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