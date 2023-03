Duży krok dla polskiej koszykówki. Ma rosnąć w siłę

Telewizja Polsat i Polska Liga Koszykówki przedłużyły umowę licencyjną na transmisje Energa Basket Ligi do końca sezonu 2029/2030 . Na mocy nowego porozumienia, kanały sportowe Polsatu w każdym sezonie pokażą na żywo około 200 spotkań ligowych, pucharowych oraz w formule koszykówki 3x3 .

Wszystkie mecze każdej kolejki Energa Basket Ligi oglądać można także w serwisie Polsat Box Go .

Radosław Piesiewicz: za tą umową idą pieniądze

- Trzeba pamiętać, że mówiąc o promocji, nie mówimy tylko o meczach. Jeżeli Telewizja Polsat decyduje się inwestować w polską koszykówkę, to znaczy, że ta dyscyplina będzie trafiała także do Wydarzeń. Zanosi się na naprawdę solidną promocję naszej dyscypliny w kanałach Polsatu. To jest naprawdę wspaniała umowa. Idą za nią też pieniądze, których beneficjentem będą kluby. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów polska koszykówka sprzedała prawa telewizyjne - cieszył się Radosław Piesiewicz, szef polskiego basketu.