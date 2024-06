Dramatyczna wygrana w końcówce. Mistrzowie Polski pokonani

Trefl Sopot przez większą część meczu przegrywał z Kingiem Szczecin, by dzięki piorunującej końcówce wygrać 84:81 i wyrównać stan rywalizacji o mistrzostwo Polski na 1:1. To bardzo ważna psychologicznie wygrana, gdyby wygrał aktualny mistrz Polski, Treflowi ciężko byłoby wrócić do rywalizacji. Na kolejne mecze drużyny przeniosą się do Szczecina - trzecie spotkanie serii w środę, czwarte w piątek - transmisje na antenach Polsatu.