“Niestety życie bardzo nas zaskoczyło i niemalże z dnia na dzień zabrało Nikodema ze sportowego boiska na salę szpitalną , stawiając Go jednocześnie przed najtrudniejszym i najważniejszym życiowym meczem - pokonaniem nowotworu przewodu pokarmowego z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc. Niko nigdy nie powinien zachorować na ten nowotwór w tym wieku - to jest nowotwór , na który chorują ludzie starsi - tym bardziej jego leczenie będzie bardziej złożone i pozostawia wiele znaków zapytania. Na co dzień to my zawsze pomagaliśmy innym - dziś musimy poprosić o pomoc wierząc, że uda nam się zebrać pieniądze na leczenie i przetrwanie tej sytuacji. Wierzymy , że ten Wojownik dokona po raz kolejny niemożliwego i wróci jeszcze na boisko” - czytamy w opisie na stronie zrzutka.pl.