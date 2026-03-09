Dramat młodego koszykarza. Walka z poważną chorobą. "Przed nim najważniejszy mecz"
17-letni Nikodem Grek, który rok temu był MVP turnieju mistrzostw Polski do lat 17, ma przed sobą do rozegrania najważniejszy mecz w życiu: walka z nowotworem przewodu pokarmowego z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc. Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie. W ciągu kilku dni zebrano ponad 285 tysięcy złotych.
Dramat młodego koszykarza i jego rodziców. 17-letni Nikodem Grek jeszcze na początku marca - jako zawodnik Energi Trefla 1LO Sopot - rywalizował w mistrzostwach Polski do lat 19. Na boisku dawał z siebie wszystko, mimo że zmagał się z urazem barku. Nie wiedział wtedy jeszcze, że zmaga się z bardzo poważną chorobą. Trzy dni po finałowym spotkaniu trafił do szpitala, w którym usłyszał diagnozę: nowotwór przewodu pokarmowego z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc.
Przedstawiciele Energi Trefla Sopot zamieścili w sieci krótki komunikat z informacją, że zawodnik zmaga się ciężką chorobą.
“Dotarła do nas bardzo trudna wiadomość. Nikodem Grek choruje na nowotwór przewodu pokarmowego z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc. Teraz przed nim najważniejszy mecz - walka o zdrowie. Pokażmy, że nie jest w niej sam!” - czytamy.
Klub przekazał także, że jego rodzice otworzyli zbiórkę pieniędzy na jego leczenie.
“Niestety życie bardzo nas zaskoczyło i niemalże z dnia na dzień zabrało Nikodema ze sportowego boiska na salę szpitalną , stawiając Go jednocześnie przed najtrudniejszym i najważniejszym życiowym meczem - pokonaniem nowotworu przewodu pokarmowego z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc. Niko nigdy nie powinien zachorować na ten nowotwór w tym wieku - to jest nowotwór , na który chorują ludzie starsi - tym bardziej jego leczenie będzie bardziej złożone i pozostawia wiele znaków zapytania. Na co dzień to my zawsze pomagaliśmy innym - dziś musimy poprosić o pomoc wierząc, że uda nam się zebrać pieniądze na leczenie i przetrwanie tej sytuacji. Wierzymy , że ten Wojownik dokona po raz kolejny niemożliwego i wróci jeszcze na boisko” - czytamy w opisie na stronie zrzutka.pl.
Celem zbiórki jest zebranie 300 tysięcy złotych na leczenie zawodnika. Środowisko koszykarskie bardzo się zmobilizowało. Informację o zbiórce udostępniły kluby i osoby związane z tą dyscypliną sportu. Niektórzy już wystawili cenne przedmioty na licytacje. W ciągu kilku dni udało się zebrać ponad 286 tysięcy złotych!
Kim jest Nikodem Grek?
Nikodem Grek to 17-letni koszykarz, który jest związany z Energą Treflem Sopot. To czołowa postać grup młodzieżowych. W zeszłym sezonie był MVP turnieju mistrzostw Polski do lat 17. Kilka dni temu zdobył z zespołem wicemistrzostwo Polski do lat 19.
Grek w tym sezonie regularnie grał także na parkietach 2-ligowych. W zespole prowadzonym przez Marcina Stefańskiego wystąpił w 20 meczach, w których średnio notował 12.6 punktu i 3.3 zbiórki. Polski trener był zadowolony z rozwoju 17-latka, chętnie na niego stawiając na II-ligowych parkietach.
Teraz - przed Grekiem - najważniejszy mecz do rozegrania: walka z nowotworem.
Link do zrzutki na pomoc w leczeniu - tutaj.