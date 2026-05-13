Kolejny klub grający w ORLEN Basket Lidze dokonał wyboru na stanowisko pierwszego trenera na sezon 2026/2027. W niedzielę informowaliśmy o tym, że przedstawiciele Tauron GTK Gliwice zdecydowali się na kontynuowanie współpracy z Nebojsą Vidiciem. Teraz przyszedł czas na Energę Czarnych Słupsk.

Słupszczanie - podobnie jak Gliwiczanie - minionego sezonu nie zaliczą do udanych. Drużyna z bilansem 9:21 zajęła dopiero 14. pozycję w ligowej hierarchii. To najgorszy wynik od momentu awansu do ORLEN Basket Ligi. Taki wynik przyjęto w klubie z dużym rozczarowaniem. Celem była walka o miejsce w fazie play-off.

Złe decyzje transferowe - podjęte przez trenera Robertsa Stelmahersa - przed sezonem dały o sobie znać. Klub zgłosił do rozgrywek łącznie aż dziewięciu graczy zagranicznych, co tylko pokazuje, że letnie wybory okazały się przestrzelone. W Słupsku już nikt nie pamięta Etou, Okoro czy Ivory'ego. Z graczy zagranicznych, którzy zostali wybrani przed sezonem zostali Skele, Carter i Duffy. A i oni w wielu meczach zawiedli.

Polak poprowadzi drużynę!

Prezes Michał Jankowski już od kilku tygodni planował przyszłość. Wiemy, że trwały rozmowy z Ivicą Skelinem (Chorwat przejął drużynę po Stelmahersie) na temat podpisania nowej umowy. Obie strony wyrażały wolę kontynuowania współpracy w sezonie 2026/2027, ale finalnie do tego nie dojdzie. Skelin zakończył pracę w Czarnych z bilansem 4:9.

Z naszych informacji wynika, że Słupszczanie postawili na polskiego szkoleniowca. Nowym trenerem ma być Krzysztof Szablowski, który ostatnio pracował jako… asystent Ivicy Skelina. Doświadczony, 50-letni trener podjął się pracy na tym stanowisku, po tym jak mu nie wyszło w roli szkoleniowca w MKS-ie Dąbrowa Górnicza (bilans 4:7).

Dla Szablowskiego będzie to kolejny klub na poziomie PLK, w którym będzie odpowiadał za wyniki i konstruowanie zespołu. Wcześniej pracował w Dzikach Warszawa, w Polfarmexie Kutno czy w Anwilu Włocławek.

Wiemy, że 50-letni trener już aktywnie działa na rynku transferowym, podpytując agentów o poszczególnych graczy (priorytetem jest zbudowanie polskiej części składu). Przypomnijmy, że żaden gracz z obecnego składu nie ma umowy na sezon 2026/2027.

