32-letni Chavaughn Lewis po wielu latach wrócił do grania w ORLEN Basket Lidze. Amerykanin, który wcześniej był graczem zespołów ze Słupska i Lublina, w grudniu podpisał umowę z Zastalem Zielona Góra. Koszykarz kapitalnie rozpoczął swoją przygodę w nowym klubie. Robi furorę na parkietach OBL, zdobywając średnio 23 punkty na mecz. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, ma dużą szansę na zdobycie tytułu króla strzelców rundy zasadniczej.

W rozmowie z Interią Lewis odkrywa kulisy różnych sytuacji, które go spotkały w karierze. Wspomina moment, gdy nie dostawał pieniędzy w Słupsku, a także zdradza, że Rosjanie próbowali manipulować wynikami badań na obecność alkoholu i innych substancji.

- W trakcie tego sezonu próbowałem wrócić do Startu Lublin, ale nie udało się. Nie mogliśmy dojść do porozumienia, które miałoby sens dla obu stron. Powiedziałem agentowi, że chcę porozmawiać z innymi ekipami z Polski. W tym samym momencie pojawiły się dwie oferty: z Zastalu i ze Śląska. Wrocławianie przedstawili mi propozycję dwumiesięcznego kontraktu. Nie byłem fanem takiego rozwiązania, dlatego zdecydowałem się przyjąć ofertę Zastalu - mówi nam Chavaughn Lewis.

Karol Wasiek: Czy pamiętasz moment, gdy po raz pierwszy trafiłeś do Polski? Przypomnijmy, że było to w listopadzie 2016 roku. Podpisałeś wtedy umowę z Energą Czarnymi Słupsk. Zespół prowadził… Roberts Stelmahers.

Chavaughn Lewis, gracz Zastalu Zielona Góra: Co prawda trochę lat już minęło, ale oczywiście, że pamiętam ten moment. To był przełom października i listopada. Zacząłem sezon w Belgii, w zespole z Brukseli, ale szybko przeniosłem się do Słupska. To była drużyna stworzona z ludzi, których nazwiska naprawdę robiły duże wrażenie: Blassingame, Ginyard, Cesnauskis czy Kravish.

Podobno pierwsze spotkanie z trenerem Stelmahersem nie należało do najprzyjemniejszych.

- Tak, to prawda. To był dziwny moment, bo trener podczas podania ręki… w ogóle nie patrzył mi w twarz. Po prostu uścisnął mi dłoń i powiedział: "miło cię widzieć. Jesteś gotowy? Przebierz się i działamy". To było chłodne powitanie.

On od samego początku wymagał ode mnie dużej odpowiedzialności, zawsze stawiając mnie w niewygodnych sytuacjach, żeby zobaczyć, jak zareaguję.

Na treningach kazał mi prowadzić rozgrzewkę. Jako młody chłopak, czasami przychodząc na siłownię, jesteś ospały. Chcesz zaliczyć trening i to wszystko. A tu trener zwraca się do ciebie: "Chavaughn, pokaż drużynie kilka ćwiczeń". Robiłem to, choć nie było łatwo, bo mieliśmy kilku weteranów w drużynie (śmiech).

Trochę mi zajęło, zanim go zrozumiałem i się do niego przyzwyczaiłem. Pewnego razu spotkaliśmy się i odbyliśmy rozmowę, która została ze mną na dłużej.

Co usłyszałeś?

- Trener powiedział coś w stylu: "widzę w tobie coś, czego sam chyba nie dostrzegasz. Próbuję to z ciebie wyciągnąć, ale ty się ze mną kłócisz". Wtedy go rozgryzłem i pomyślałem sobie: "on chce dla mnie jak najlepiej". To nie było łatwe doświadczenie, bo mój debiutancki sezon w Europie też był trudny.

Grałeś na Litwie.

- Tak. Trafiłem na litewskiego trenera, który w ogóle nie szanował amerykańskiej koszykówki. Wysyłał takie sygnały niemal każdego dnia. Na początku posadził mnie na ławce rezerwowych. Grałem średnio jakieś siedem minut na mecz. Mówiłem mojemu agentowi: "hej, zabierz mnie stąd. Nie chcę już tu być". On mnie uspokoił, swoje zrobili także doświadczeni gracze, którzy dali mi kilka ważnych wskazówek.

Potem sytuacja obróciła się o 180 stopni, bo jeden z moich kolegów z drużyny został zatrzymany przez policję za obstawianie meczów. Wyrzucili go z ligi, a ja przejąłem jego dużą rolę. Pod koniec sezonu była scena, której nigdy nie zapomnę.

Co się wydarzyło?

- Trener ze łzami w oczach… przeprosił mnie. Powiedział wtedy: "jesteś niesamowitym facetem. Chcę cię na kolejny sezon".

Wróćmy do słupskich czasów, które później były często wspominane. Rozpadająca się drużyna, klub w tarapatach finansowych, trener Stelmahers grający na gitarze i szalona seria z Anwilem Włocławek.

- Ten sezon był wyjątkowy. Doświadczyłem wielkiej energii ze strony kibiców. To miasto koszykarskie. Bez dwóch zdań. Wtedy faktycznie wiele się działo wokół klubu. Przez kilka miesięcy nie dostawaliśmy wypłat. Po latach mogę powiedzieć, że zawodnicy nie chcieli grać w fazie play-off. W pierwszej rundzie trafiliśmy na Anwil, który zajął 1. miejsce po rundzie zasadniczej. Pamiętam, że zawodnicy nie chcieli wyjść z szatni, bo nie mieli zapłaconych pieniędzy.

Błagałem ich: "chłopaki, proszę. Nie mam CV, dlatego wciąż tu jestem. Nie mogę odejść. Nikt mnie weźmie, bo nic jeszcze nie pokazałem. Potrzebuję tego. Po pierwszej rundzie play-off możecie robić, co chcecie". To jedyny powód, dla którego wyszli z szatni.

Jak wyglądały relacje z zarządem?

- Ludzie z zarządu przychodzili każdego dnia i zawsze powtarzali to samo: "zapłacimy, pieniądze już idą". Kłamali. I byliśmy tym tak sfrustrowani, że w końcu im powiedzieliśmy: "po prostu przestańcie przychodzić". Trener Stelmahers wykonał niesamowitą pracę, trzymając nas razem w trudnych momentach.

Z Anwilem wszystko było przeciwko nam. Graliśmy z najlepszą drużyną w Polsce, na dodatek byliśmy bez wypłat. Dla mnie to był szalony sezon.

Najbardziej szalony ze wszystkich w karierze?

- Powiedziałbym, że w pozytywnym sensie. Coś negatywnego na samym początku przerodziło się w coś pozytywnego. Jeśli chodzi o najbardziej szalony okres - pod kątem negatywnym - to prawdopodobnie wskazałbym pobyt w Rosji. To był punkt zwrotny, kiedy powiedziałem sobie: "nie chcę gonić za pieniędzmi". Bo często, kiedy goni się za pieniędzmi, ląduje się w niewygodnej sytuacji. Trudno to kontrolować, bo w grę wchodzi ogromna kasa.

To zabawna historia, bo moja sytuacja w Rosji zmieniła się w momencie rywalizacji… z Zastalem Zielona Góra. Grałem wtedy dobry mecz, ale rywale odrobili 20-punktową stratę. Popełniłem jeden błąd na minutę przed końcem spotkania. Przypadkowo sfaulowałem przeciwnika w momencie udzielania pomocy w obronie. Trener mnie zmienił, mimo że grałem świetne zawody. Czułem się znakomicie. Nie mogłem w to uwierzyć. Pamiętam, że schodząc na ławkę krzyknąłem: "bzdura", ale to nie było nic przeciwko trenerowi, z którym - notabene - miałem świetną relację. Nasze dzieci spędzały ze sobą czas.

On to usłyszał i krzyknął do mnie: “jesteś skończony, twój czas dobiegł końca!” Odpowiedziałem, że te słowa nie były skierowane do trenera, ale usłyszałem jedynie, że mam się pakować i to koniec. Skończyło się na tym, że zakazali mi wstępu do wszystkich budynków klubowych. Nie mogłem nic robić - ani z drużyną, ani indywidualne. To była szalona sytuacja.

Następnie trafiłeś do zespołu: Jenisiej Krasnojarsk. Trenerem tam był Drażen Anzulović.

- Tak. Znałem go, bo wcześniej rywalizowałem przeciwko niemu w Polsce. Ten trener zadzwonił do mnie z informacją: "słyszałem, że odchodzisz, przyjdź do mnie. Damy ci, co chcesz". Podpisałem tam umowę i wszystko szło zgodnie z planem. Aż do meczu z Lokomotiwem.

Skręciłem kolano. Zrobiliśmy rezonans magnetyczny. Usłyszałem, że rezonans wykazał częściowe zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Pomyślałem sobie: wow, to poważna sprawa. Wysłałem zdjęcia do lekarza w Stanach, a ten powiedział: "Chavaughn, ale tu nic nie wyszło. Wszystko w porządku. Tylko lekki stan zapalny po skręceniu, ale nie ma poważnego uszkodzenia".

Czułem ból, więc byłem poza grą. Pamiętam, że na jednym z treningów mieliśmy spotkanie z dziećmi. Wydarzyła się wtedy sytuacja, którą pamiętam do dzisiaj.

Co to było?

- Ludzie z klubu podeszli do mnie z informacją: "czuć od ciebie alkohol, jesteś pijany. Idziemy przebadać cię alkomatem". Zaczęliśmy się kłócić. Powiedziałem: "jak mam być do cholery pod wpływem alkoholu, skoro nie piłem?" Poszedłem do trenera, któremu rzuciłem kilka mocnych słów: "trenerze, co tu się odp****?"

Zrobiłeś w końcu ten test?

- Tak. Próbowali wmówić mi, że znaleźli mnóstwo innych substancji w moim organizmie. Powiedziałem: "nie ma mowy". Zadzwoniłem do mojego agenta, któremu przekazałem, by przysłał tu ludzi z międzynarodowej agencji antydopingowej. Bo czułem, że miejscowi próbują zmanipulować wyniki. Takie rzeczy się dzieją, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Nie grasz, a jesteś jednym z najlepiej opłacanych zawodników.

Pojawiła się agencja, która mnie przebadała. Nic nie wyszło. Ludzie z klubu byli wkurzeni, bo nie mogli się mnie pozbyć. Nie mieli powodu. Później pojawił się COVID, więc sytuacja sama się rozwiązała.

To był najbardziej szalony rok w mojej karierze. Myślę, że to był punkt zwrotny.

Jak opiszesz swoją karierę? Czy jesteś zadowolony z jej przebiegu?

- To dobre pytanie. Jestem zadowolony, ale jeśli zadasz to pytanie mojemu ego, to może usłyszysz inną odpowiedź. Jestem z Nowego Jorku, więc od zawsze ego było moim dużym problemem. Żyłem z tym przez lata, ale gdy doświadczasz różnych sytuacji, po prostu stajesz się bardziej pokorny.

Nieważne, jak dobrze grasz, nieważne, co robisz, nie zawsze masz wpływ na rozwój wydarzeń. Ostatnio jeden chłopak w Zielonej Górze zapytał mnie: "dlaczego nie grasz w Eurolidze? Nie mogę się ciebie tam doczekać". Powiedziałem mu: "czasami największe okazje wcale nie są najlepsze".

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że moja kariera - z wielu względów - była bardzo udana. Grałem w dobrych klubach, mogłem - wraz z rodziną - odwiedzić miejsca, o których nigdy nawet nie śniłem. Podążałem za swoimi marzeniami. Przy okazji mogłem też wpływać na życie innych ludzi. Mam kontakt z młodymi ludźmi od czasów pobytu w Słupsku. Dostawałem wiadomości w stylu: "to dzięki tobie zacząłem grać w koszykówkę". To było wspaniałe. Czego chcieć więcej?

Widzę, że ten wątek relacji z młodymi ludźmi jest dla ciebie bardzo istotny. Dlaczego?

- Mam świadomość, że to ważny moment dla nich, który może wpłynąć na ich życie. Widzę, jak mi dopingują i wspierają przez cały mecz. Widzę te wszystkie transparenty i napisy. Dla mnie to przyjemność i wielka frajda zrobić sobie zdjęcie z dziećmi. Ostatnio dałem dziewczynce opaskę na głowę. Ta zaczęła płakać. To nie był udawany płacz. Ten moment mnie wzruszył.

Cieszy mnie fakt, że grając w koszykówkę, mogę sprawić, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech i radość. Nie ukrywam, że jestem zafiksowany na punkcie dzieci. Dbam o to, żeby były szczęśliwe i miały wszystko, czego pragną od samej gry. Mają ogromny wpływ na moje życie.

Jak trafiłeś do Zastalu Zielona Góra? Jakie były okoliczności transferu?

- To całkiem ciekawe, bo moja żona chciała pojechać do Włoch, Izraela lub Japonii. Chciała doświadczyć czegoś kompletnie nowego. Powtarzałem jej jednak, że w Polsce mam niedokończoną robotę. Nie wiem, co to konkretnie jest, ale takie mam wewnętrzne poczucie.

Próbowałem wrócić do Startu Lublin, ale nie udało się. Nie mogliśmy dojść do porozumienia, które miałoby sens dla obu stron. Później powiedziałem agentowi, że chcę porozmawiać z innymi ekipami z Polski. W tym samym momencie pojawiły się dwie oferty: z Zastalu i ze Śląska. Wrocławianie przedstawili mi propozycję dwumiesięcznego kontraktu. Nie byłem fanem takiego rozwiązania, dlatego zdecydowałem się przyjąć ofertę Zastalu.

Wiedziałem, że trafię do miejsca, w którym są szaleni fani, którzy są zaangażowani i wymagający. Czujesz presję każdego dnia.

Do Polski przyjechałem z konkretnym celem: "chcę być lepszą wersją Chavaughna Lewisa od tej sprzed dziesięciu lat".

Jak zmieniłeś się przez lata?

- Zmieniłem nastawienie. Jestem doświadczonym facetem. Już nie imprezuję. Nie siedzę do późna. Nie piję. Nie mówię, że kiedyś to robiłem nagminnie, ale chodziłem do klubów i siedziałem do późna. Teraz zmieniłem podejście. Staram się być profesjonalistą w każdym calu.

Kiedyś też bardzo chciałem się pokazać. Przed każdym meczem narzucałem sobie dużą presję. Teraz jest inaczej. Nie stresuję się. Podchodzę z większym luzem.

Jak przez te lata zmienił się poziom ORLEN Basket Ligi?

- Uważam, że poziom talentu był wyższy. Przyjeżdżali gracze z dużymi umiejętnościami, którzy robili różnicę. Ivan Almeida, Tony Wroten czy Quinton Hosley. Czuję, że rywalizacja była o wiele bardziej wymagająca.

Wcześniej za każdy błąd, który popełniłeś, byłeś karany. Teraz mam wrażenie, że możesz popełnić błąd i możesz z tym żyć. Kiedyś liczyło się czytanie gry i boiskowa mądrość. Teraz bardziej liczy się szybkość, tempo i indywidualne umiejętności. Powiedziałbym, że liga była wtedy silniejsza niż teraz.

Dziki Warszawa - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Chavaughn Lewis GERARD East News

Chavaughn Lewis Tomasz Zasinski / 058sport.pl Newspix.pl

Chavaughn Lewis Andrzej Romański www.plk.pl/Interia