Brązowy medalista mówi wprost: Brak MVP? Czuję się niedoceniony

Karol Wasiek: Dziki Warszawa zakończyły sezon ze zwycięstwem w ENBL i brązowym medalem w ORLEN Basket Lidze. Jak podsumujesz ten sezon?

Landrius Horton, zawodnik Dzików Warszawa: Był bardzo długi. To z pewnością najdłuższy sezon w mojej karierze. Nigdy wcześniej nie grałem aż tak dużo, ale to było ekscytujące przeżycie! Wygraliśmy ENBL. Co prawda nie zdobyliśmy mistrzostwa Polski, ale brązowy medal uważam za spory sukces.

Mam wrażenie, że w końcówce sezonu nie byłeś sobą, grałeś nieco poniżej oczekiwań. Jak się do tego odniesiesz?

- Myślę, że przez większą część sezonu czułem, że wszyscy rywale skupiają się tylko i wyłącznie na mnie. Musiałem spróbować wpływać na grę zespołu na inny sposób. Nie zawsze chodziło o to, żebym to ja seryjnie zdobywał punkty. Jeśli mogłem dobrze podać piłkę albo ściągnąć na siebie większą uwagę obrony, żeby ktoś inny z zespołu miał czystą pozycję do rzutu, to właśnie starałem się to robić na parkiecie.

To musiało być dla ciebie duże wyzwanie - świadomość, że taktyka każdej drużyny opierała się na zatrzymaniu ciebie. Traktowałeś to w tych kategoriach?

- Tak, oczywiście. Było bardzo ciężko. Tak naprawdę to był mój pierwszy raz w karierze, kiedy musiałem się z czymś takim regularnie mierzyć. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, korzystając z tego, co miałem. Dlatego, tak jak już niejednokrotnie mówiłem, ogromnie doceniam wszystkich moich kolegów z szatni - wszyscy zagrali niesamowite play-offy. Zrobiłem, co mogłem, by im pomóc.

To był dla ciebie najdłuższy sezon, ale w mojej opinii - także najlepszy w twojej dotychczasowej karierze.

- O, tak, bez dwóch zdań. Absolutnie. Zdecydowanie najlepszy sezon na przestrzeni całej mojej sześcioletniej kariery w Europie. To też najlepsza liga, w jakiej grałem do tej pory. Cieszę się z tego, jak zaprezentowałem się w tych rozgrywkach. Jestem naprawdę dumny. Naprawdę, nie mógłbym prosić o nic więcej.

Jak oceniasz ORLEN Basket Ligę?

- Przyjechałem do Polski przygotowany. Oglądałem wcześniej mecze w tych rozgrywkach, więc wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Ta liga jest o tyle szalona, że tutaj dosłownie każdy może wygrać z każdym. Wszystkie zespoły były niezwykle waleczne i konkurencyjne. Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że to najlepsza liga, w jakiej do tej pory występowałem.

Zapytam wprost - co poczułeś, gdy nie dostałeś statuetki MVP po rundzie zasadniczej?

- Będę z tobą do bólu szczery. Andrzej Pluta to rewelacyjny zawodnik. On potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Gratulacje dla niego. Mówiąc całkowicie otwarcie - czuję się pominięty i niedoceniony. Cóż, jest jak jest. Tego lata wracam do ciężkiej pracy. Wiem, że mogłem grać jeszcze lepiej. Może gdybym był jeszcze lepszy w trakcie sezonu zasadniczego, to nie byłoby cienia dyskusji, do kogo powinna trafić statuetka. Traktuję to jako refleksję dla siebie samego - gdybym grał równiej przez cały rok i gdyby mój zespół zajął wyższe miejsce przed play-offami, pewnie bym to wygrał.

Które elementy są wciąż do poprawy w twojej grze?

- Myślę, że muszę zdecydowanie poprawić kreowanie gry i znacznie szybsze czytanie tego, co w danej sekundzie dzieje się na boisku. Wydaje mi się, że w tym sezonie zajęło mi trochę za dużo czasu rozszyfrowanie schematów obronnych i tego, jak rywale próbują mnie bronić. Tego lata na sto procent wezmę to na warsztat. W przyszłym sezonie będę o wiele szybciej analizował sytuację. To chyba mój największy mankament do poprawy. No i rzuty wolne… Jest praca do wykonania.

W trakcie sezonu dużo mówiło się o szalonych ofertach wykupu twojego kontraktu przez inne kluby. Czy miało to na ciebie jakiś wpływ czy potrafiłeś się od tego odciąć?

- Szczerze? Osobiście nic nie słyszałem o tych ofertach. Mój agent w zasadzie nic mi na ten temat nie powiedział. Wspominał jedynie ogólnikowo, że inne kluby mnie obserwują, ale nigdy nie przyszedł do mnie z gotowym komunikatem: "słuchaj, jest taka sprawa, ten konkretny klub chce cię wykupić z kontraktu".

Czyli szum medialny w ogóle na ciebie nie wpłynął?

- Nie, absolutnie. Coś tam słyszałem, obserwowałem doniesienia medialne, gdzie padały nazwy konkretnych drużyn. Starałem się utrzymać stuprocentowe skupienie na obecnym sezonie. Poza tym: nie chciałem odchodzić z Dzików. Bardzo doceniam tę organizację.

Jaki jest twój główny cel na kolejne lata?

- Chcę zagrać w Eurolidze. Będę dalej o to mocno walczył. Przede mną kolejne miesiące ciężkiej pracy. Niezależnie od tego, w jakiej drużynie zagram - czy zostanę w Polsce, czy też wyjadę gdzieś indziej - zamierzam robić dokładnie to samo. Będę analizował mecze, poprawiał błędy.

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News

Igor Milicićm, trener reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





Dziki Warszawa - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport