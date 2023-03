Bohater Eurobasketu wraca do Polski. Ma pomóc odzyskać mistrzostwo kraju

Kolejny sezon Michalak rozpoczął w Turcji, reprezentował barwy debiutującego w tamtejszej ekstraklasie Manisa Buyuksehir Belediye. Niestety współpraca nie ułożyła się, dlatego na kilka dni przed końcem okna transferowego, która zamyka się 27 marca koszykarz postanowił zmienić barwy. Sportowe Fakty informowały, że Michalak może związać się z Kingiem Szczecin albo BM Stalą Ostrów Wielkopolski. King jest obecnie liderem Polskiej Ligi Koszykówki, Stal Ostrów jest trzecia, ale to ona okazała się bardziej przekonująca i dla niej zagra Michał Michalak do końca sezonu. Różnice w tabeli są minimalne, poza tym po sezonie zasadniczym Energa Basket Ligi jest jeszcze play-off - pierwsze dwie rundy do trzech wygranych, finał - do czterech. Stal Ostrów celuje w odzyskanie zdobytego w 2021 r. tytułu mistrza Polski, który straciła rok temu na rzecz Śląska Wrocław. W ścisłej czołówce obok wyżej wymienionych jest jeszcze Trefl Sopot, który też nie śpi i w świetle kontuzji Camerona Wellsa finalizuje pozyskanie dobrze znanego z polskiej ligi, Strahinji Jovanovicia.