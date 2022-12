Bez złudzeń na ligowym szczycie. Mistrzowie Polski z kompletem wygranych

To był mecz na ścisłym szczycie tabeli Polskiej Ligi Koszykówki. Przed starciem w ERGO Arenie, mistrzowie Polski ze Śląska Wrocław mieli bilans 10-0, a Trefl Sopot : 9-1. Gospodarze z Trójmiasta chcieli sprawdzić jak daleko im do ligowego topu. Okazało się, że jeszcze trochę - Śląsk nie miał większych problemów z odniesieniem wygranej 88:74. W dużej mierze losy meczu rozstrzygnęły się w pierwszej kwarcie, którą goście wygrali 37:15.

Dodatkowo WKS grał szczelnie w obronie, czym wymuszał rzuty Trefla z nieprzygotowanych pozycji. Efektem była wciąż powiększająca się przewaga. Miejscowi zyskali nieco oddechu w połowie drugiej kwarty, celny rzut Ivicy Radicia dał sygnał do pogoni. Za ciosem poszedł Glynn Watson, który akcją "3+1" zmniejszył przewagę do jedynie 10 punktów - było już tylko 33:43. kwarta zdecydowanie na korzyść Trefla 23:11 i 10 punktów straty w połowie meczu. To było do odrobienia, tym bardziej że druga połowa zaczęła się od dwóch celnych rzutów za trzy punkty w wykonaniu Żółto-Czarnych - najpierw trafił Andrzej Pluta, potem Rolands Freimanis - ten drugi dodatkowo był faulowany - było już tylko 45:48. Zamiast remisu to Śląsk zaczął odjeżdżać i w połowie trzeciej kwarty jego przewaga znów była dwucyfrowa - 50:60. Drużyny grały falami, po rzucie Watsona deficyt Trefla zmniejszył się do sześciu punktów - 57:63, jednak na koniec trzeciej kwarty wciąż wynosił 10 punktów. Czwarta połowa przebiegła pod dyktando mistrzów Polski, który odniósł wyraźnie 14-punktowe zwycięstwo.