Astoria zaczyna od mocnego uderzenia. Beniaminek ma trenera

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz zaczyna od mocnego uderzenia na rynku transferowym w letnim off-season. Beniaminek ORLEN Basket Ligi, który miał na stole kilka kandydatur trenerów (w tym Polaka Roberta Skibniewskiego), postawił na 42-letniego Andersa Sommera.

Duńczyk latem zeszłego roku odbył rozmowy z trzema polskimi klubami: AMW Arka Gdynia (wybrano Mantasa Cesnauskisa), Energa Trefl Sopot (Mikko Larkas) i Anwil Włocławek (Grzegorz Kożan). Prezes Łukasz Pszczółkowski na samym finiszu wybierał między Kożanem a Sommerem. Ostatecznie postawił na 40-letniego Polaka, który zadebiutował na tym poziomie rozgrywkowym w roli pierwszego trenera.

Duńczyk, który wcześniej z sukcesami prowadził Bakken Bears (kilka razy mistrzostwo Danii, triumf w ENBL i awans do półfinału FIBA Europe Cup), trafił do Euroligi, podpisując umowę w Paris Basketball w roli asystenta. Ten klub zdobył wicemistrzostwo Francji, przegrywając w wielkim finale z AS Monaco 2:3.

Z naszych informacji wynika, że przedstawiciele Astorii - na czele z dyrektorem sportowym Michałem Chylińskim - byli we Francji, gdzie osobiście spotkali się z duńskim szkoleniowcem, by porozmawiać o wizji, planach i konstrukcji składu na nadchodzący sezon. Rozmowy okazały się na tyle konkretne, że szefowie beniaminka postawili na tego szkoleniowca.

Astoria pozyskała trenera, który może pochwalić się sukcesami, także na arenie międzynarodowej. Ma spore doświadczenie w budowaniu składów, które były oparte na zawodnikach do 10 tys. dolarów. Bydgoszczanie - jak słyszymy - będą dysponowali budżetem na graczy w wysokości mln dolarów (około 3.7-3.8 mln zł).

Polski sztab

Z naszych informacji wynika, że trener Anders Sommer będzie miał do dyspozycji dwóch polskich asystentów. To Grzegorz Skiba (wywalczył awans z zespołem do ORLEN Basket Ligi) i Marek Zapałowski (ostatnio 1. trener w Resovii, a wcześniej pracował z Igorem Miliciciem w Napoli).

Bydgoszczanie jeszcze w tym tygodniu mają odkryć pierwsze karty w składzie na sezon 2026/2027. Kilka kontraktów zostało już podpisanych. To tylko kwestia ogłoszenia.

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





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