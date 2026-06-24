Astoria zaczyna od mocnego uderzenia. Beniaminek ma trenera

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Interia ustaliła, że Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz skompletowała sztab szkoleniowy na sezon 2026/2027. Szefowie beniaminka ORLEN Basket Ligi postawili na Andersa Sommera, który rok temu odbył rozmowy aż… z trzema polskimi klubami. Duńczyk będzie mógł liczyć na pomoc dwóch polskich asystentów.

Anders Sommer
Anders SommerIcon SportNewspix.pl

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz zaczyna od mocnego uderzenia na rynku transferowym w letnim off-season. Beniaminek ORLEN Basket Ligi, który miał na stole kilka kandydatur trenerów (w tym Polaka Roberta Skibniewskiego), postawił na 42-letniego Andersa Sommera.

Duńczyk latem zeszłego roku odbył rozmowy z trzema polskimi klubami: AMW Arka Gdynia (wybrano Mantasa Cesnauskisa), Energa Trefl Sopot (Mikko Larkas) i Anwil Włocławek (Grzegorz Kożan). Prezes Łukasz Pszczółkowski na samym finiszu wybierał między Kożanem a Sommerem. Ostatecznie postawił na 40-letniego Polaka, który zadebiutował na tym poziomie rozgrywkowym w roli pierwszego trenera.

Duńczyk, który wcześniej z sukcesami prowadził Bakken Bears (kilka razy mistrzostwo Danii, triumf w ENBL i awans do półfinału FIBA Europe Cup), trafił do Euroligi, podpisując umowę w Paris Basketball w roli asystenta. Ten klub zdobył wicemistrzostwo Francji, przegrywając w wielkim finale z AS Monaco 2:3.

Z naszych informacji wynika, że przedstawiciele Astorii - na czele z dyrektorem sportowym Michałem Chylińskim - byli we Francji, gdzie osobiście spotkali się z duńskim szkoleniowcem, by porozmawiać o wizji, planach i konstrukcji składu na nadchodzący sezon. Rozmowy okazały się na tyle konkretne, że szefowie beniaminka postawili na tego szkoleniowca.

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Karol Wasiek
Karol Wasiek

Astoria pozyskała trenera, który może pochwalić się sukcesami, także na arenie międzynarodowej. Ma spore doświadczenie w budowaniu składów, które były oparte na zawodnikach do 10 tys. dolarów. Bydgoszczanie - jak słyszymy - będą dysponowali budżetem na graczy w wysokości mln dolarów (około 3.7-3.8 mln zł).

Polski sztab

Z naszych informacji wynika, że trener Anders Sommer będzie miał do dyspozycji dwóch polskich asystentów. To Grzegorz Skiba (wywalczył awans z zespołem do ORLEN Basket Ligi) i Marek Zapałowski (ostatnio 1. trener w Resovii, a wcześniej pracował z Igorem Miliciciem w Napoli).

Bydgoszczanie jeszcze w tym tygodniu mają odkryć pierwsze karty w składzie na sezon 2026/2027. Kilka kontraktów zostało już podpisanych. To tylko kwestia ogłoszenia.

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