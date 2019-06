Artur Gronek trenerem koszykarzy Enea Astorii Bydgoszcz

Artur Gronek został szkoleniowcem beniaminka ekstraklasy koszykarzy Enea Astorii Bydgoszcz, który po 13 latach wrócił do najwyższej klasy rozgrywek. Kontrakt został podpisany na dwa lata, z możliwością przedłużenia o kolejny rok - poinformował klub.

Zdjęcie Artur Gronek /Piotr Jędzura /Reporter

34-letni szkoleniowiec w kończącym się sezonie prowadził Polpharmę Starogard Gdański, z którą dotarł do półfinału Pucharu Polski, a w lidze zajął 9. lokatę, tuż za czołową ósemką biorącą udział w play off. Wcześniej pracował w Stelmecie Enea BC Zielona Góra i z tym klubem sięgnął po mistrzostwo i Puchar Polski w 2017 r. Uczynił to jako najmłodszy trener w historii walki o mistrzostwo Polski.

Reklama

- Bydgoszcz to fajny ośrodek koszykarski, biorąc pod uwagę halę, kibiców oraz ambitnych ludzi zarządzających klubem, zaangażowanych w to, co robią, na sto procent. Widzę możliwość dokonania czegoś ciekawego. To była propozycja najbliższa moim oczekiwaniom, choć miałem i inne. To nowe wyzwanie, a ja lubię wyzwania - powiedział Gronek.

Astoria pod wodzą trenera Grzegorza Skiby, byłego koszykarza, w finale 1. ligi pokonała 3:0 Śląsk Wrocław i awansowała do ekstraklasy. Skiba będzie w nowym sezonie jednym z asystentów Gronka.

Gronek nie chce na razie mówić o celach postawionych przed nim i drużyną w nowym sezonie oraz personaliach.

- Na to przyjdzie czas, jak zostanie domknięty budżet. Na pewno od beniaminka zawsze się oczekuje, że wygra jak najwięcej meczów i utrzyma się w ekstraklasie. Mam swoją wizję co do składu, ale to skomplikowana sprawa, nie tylko ze względu na kwestie finansowe. Niektórzy zawodnicy mają nadal kontrakty, inni nie, ale chcieliby grać. Wiadomo jednak, że różnica poziomów między 1. ligą a ekstraklasą jest duża - dodał.