Arka wzmacnia skład - mocny transfer! Polscy kibice go doskonale pamiętają

Interia ustaliła, że AMW Arka Gdynia pozyskała nowego zawodnika, który jest znany polskim kibicom. W poprzednim sezonie występował w barwach Energi Trefla Sopot. To Amerykanin Marcus Weathers, który uzupełni lukę po kontuzji Litwina Einarasa Tubutisa.

Koszykarze dwóch drużyn walczą o piłkę podczas meczu, zawodnik w niebieskim stroju prowadzi piłkę przy ścisłej obronie przeciwnika w białym stroju, widoczna rywalizacja na profesjonalnym parkiecie sportowym.
Marcus Weathers zostanie zawodnikiem AMW Arki GdyniaTOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PLNewspix.pl

- Prowadzimy rozmowy. Jesteśmy blisko - tak na nasze pytanie o ewentualny transfer w strefie podkoszowej odpowiedział ostatnio Mantas Cesnauskis, trener AMW Arki Gdynia, który nie ukrywał, że zespół potrzebuje wzmocnienia po kontuzji Einarasa Tubutisa (uraz barku - wróci do gry za kilka tygodni).

Działacze gdyńskiego klubu - na czele z prezesem Bartłomiejem Wołoszynem - podjęli decyzję o dołożeniu pieniędzy do obecnego budżetu i tym samym wzmocnieniu drużyny na drugą część obecnego sezonu.

Marcus Weathers zawodnikiem AMW Arki Gdynia

Trener Mantas Cesnauskis postawił na Marcusa Weathersa, który do niedawna występował w Heidelbergu. Rywalizował nawet z Legią Warszawa w rozgrywkach Basketball Champions League (12 i 10 punktów). Amerykanin rozegrał tam łącznie 20 spotkań. Najlepsze statystyki miał w BCL, notując 11.3 punktu i 5.8 zbiórki na mecz.

Niemiecki klub pod koniec grudnia rozwiązał umowę z zawodnikiem, informując, że taka decyzja została podjęta po przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb całego zespołu. "Strony idą w różnych kierunkach" - napisano.

    Weathers został w Niemczech i czekał na rozwój wydarzeń. Jego agent szukał mu nowego pracodawcy. Arka - jeszcze jako lider PLK - odezwał się z propozycją kontraktu. Jeszcze przed meczem z PGE Startem wysłano taką ofertę. Z naszych informacji wynika, że strony negocjowały przez kilka dni. Ostatecznie udało się zawrzeć porozumienie korzystne dla klubu i zawodnika.

    To kontrakt, który gwarantuje graczowi dobre warunki finansowe (będzie w czołówce najlepiej zarabiających), ale też daje możliwość podjęcia klubowi decyzji ws. jego przyszłości w momencie powrotu Tubutisa do gry. Na ten moment Arka nie będzie też wpłacała 100 tys. zł do ligi, by grać szóstką obcokrajowców. Być może taka decyzja zapadnie w przyszłości.

    Weathersa doskonale pamiętają polscy kibice, bo Amerykanin w zeszłym sezonie występował w barwach Trefla Sopot, z którym zdobył brązowy medal.

    W żółto-czarnych barwach Marcus rozegrał 36 spotkań w ORLEN Basket Lidze oraz 13 meczów w EuroCup, a do tego zapisał po jednym spotkaniu w Superpucharze Polski i Pucharze Polski. Na poziomie polskiej ekstraklasy notował średnio 7.6 punktu i 5.3 zbiórki, zaś w rozgrywkach europejskich 9.5 punktu oraz 5 zbiórek.

    Teraz Weathers zawita do Gdyni i założy… żółto-niebieskie barwy.

      Zawodnik w białej koszulce z numerem 50 wykonuje wsad do kosza podczas meczu koszykówki, próbując zdobyć punkty pomimo obrony gracza w czarnej koszulce z numerem 41. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz puste trybuny.
