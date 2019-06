Z blisko godzinnym opóźnieniem rozpoczęła się trzecia kwarta szóstego finałowego meczu ekstraklasy koszykarzy we Włocławku pomiędzy Anwilem i Polskim Cukrem Toruń. Powodem długiej przerwy była awaria energetyczna. Anwil wygrał 103:85 i doprowadził do siódmego spotkania

Zdjęcie Zawodnik Anwilu Włocławek Szymon Szewczyk (z lewej) i Karol Gruszecki z Polskiego Cukru Toruń /Tytus Żmijewski /PAP

Po dwóch kwartach Anwil prowadził 46:39.

Po wznowieniu gry gospodarze powiększali przewagę. Ostatecznie zwyciężyli 103:85.



W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3. Siódmy mecz w piątek w Toruniu.

Po raz szósty w walce o złoty medal MP dojdzie do siódmego pojedynku (finały rozgrywane są w tej formule od 1995 r.). Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2012 r., gdy Asseco Prokom Gdynia pokonał Trefla Sopot 4-3.

Szósty mecz finałowy:



Anwil Włocławek - Polski Cukier Toruń 103:85 (26:16, 20:23, 29:26, 28:20)

Stan rywalizacji play-off (do czterech zwycięstw) 3-3. Decydujący mecz w piątek w Toruniu o godzinie 20.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.