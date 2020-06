​Igor Miličić nie będzie już trenerem koszykarzy Anwilu - poinformował klub z Włocławka w komunikacie na stronie internetowej. Następcą 44-letniego szkoleniowca został Dejan Mihevc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Radosław Piesiewicz: Niektórzy sponsorzy zaczynają już wypowiadać umowy. Wideo TV Interia

Miličić objął zespół przed pięcioma laty. Chorwat, który od 2003 roku posiada także polskie obywatelstwo, jest najdłużej pracującym trenerem w historii klubu. Pod jego wodzą Anwil sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie, dwa Superpuchary Polski oraz jeden krajowy puchar.

Reklama

W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa sezonie ekstraklasy koszykarzy Anwil został sklasyfikowany na trzeciej pozycji.

Jak poinformowano na stronie internetowej kontrakt Miličicia wygasł po rozgrywkach. Obie strony podjęły rozmowy na temat dalszej współpracy, jednak do porozumienia nie doszło.

42-letni Słoweniec Mihevc w latach 2017-2019 był trenerem Polskiego Cukru Toruń, z którym zdobył Puchar i Superpuchar Polski oraz sięgnął po dwa medale mistrzostw kraju - brązowy (2018) i srebrny (2019).

Zdjęcie Trener Anwilu Igor Miličić / Fot. Piotr Matusewicz / East News

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>