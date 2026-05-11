Anwil nie zagra w play-off, trener rozczarowany. "Kilka głupich błędów"

Ogromna niespodzianka w ORLEN Basket Lidze. Anwil Włocławek, jeden z najbogatszych klubów (prezes Łukasz Pszczółkowski deklarował przed sezonem budżet na poziomie ponad 14 mln zł), nie zagra w fazie play-off. Włocławianie przegrali dwa mecze u siebie w play-in, ulegając ORLEN Zastalowi Zielona Góra i MKS-owi Dąbrowa Górnicza. Gwizdy pożegnały włocławski zespół po zakończeniu niedzielnego spotkania (porażka 84:87).

To był rozczarowujący mecz. Z pewnością zapamiętamy to spotkanie na długo. Prowadziliśmy już 10–12 punktami, po czym kompletnie odeszliśmy od założeń, zarówno w defensywie, jak i w ataku. Popełniliśmy kilka głupich błędów

Kluczowa dla losów meczu okazała się czwarta kwarta, którą goście z Dąbrowy Górniczej w Hali Mistrzów wygrali aż 25:15. MKS trafił aż pięć rzutów z dystansu, na dodatek różnymi pomysłami taktycznymi wybijał faworyzowany Anwil z równowagi.

Trener Ginzburg na konferencji przyznał, że drużynie bardzo brakowało Michała Michalaka, najlepszego strzelca, który nie mógł grać z powodu urazu stawu skokowego. Inni gracze - Elvar Fridriksson i Mate Vucić również zmagali się z różnymi dolegliwościami.

Nie macie pojęcia, przez co przechodziliśmy w ostatnim miesiącu. Było mnóstwo kontuzji. Elvar jest dla mnie bohaterem, grał mimo wszystkich tych urazów. To samo dotyczy Mate Vucicia i oczywiście Michała Michalaka. Chcę też podziękować całemu sztabowi: fizjoterapeutom, trenerowi przygotowania motorycznego - wykonali kawał świetnej roboty. Moi asystenci są naprawdę znakomici. Jest mi przykro, że tak to się potoczyło

Co dalej z Anwilem?

Nie ma co ukrywać, że we Włocławku dużo więcej spodziewano się po trenerze Ronenie Ginzburgu. Doświadczony szkoleniowiec - pozyskany za bardzo duże pieniądze w realiach PLK - nie dał oczekiwanej jakości, doświadczenia i dobrego zarządzania. Tym bardziej, że miał możliwość dokonania kilku transferów od momentu przyjścia (Wahl, Allen, Ajayi i Buchanan).

- Wiedzieliśmy, że naszym głównym problemem jest defensywa, więc musiałem ją wzmocnić. Wyniki pokazały, że miałem rację. Zaczęliśmy tracić średnio 74 punkty na mecz, podczas gdy wcześniej traciliśmy 88. Uważam, że od momentu, gdy dokonaliśmy zmian w składzie, byliśmy najlepiej broniącym zespołem w lidze. Niestety w tych dwóch ostatnich spotkaniach mieliśmy przestoje w defensywie. Mieliśmy też problemy w ataku, bo straciliśmy nasze największe zagrożenie w postaci Michała - powiedział Ginzburg.

Mimo dużego budżetu w realiach PLK, nie udało się zbudować składu na miarę walki o najwyższe cele. Zespół nie wyszedł z grupy w FIBA Europe Cup, nie awansował do Pucharu Polski i nie awansował do fazy play-off.

- Praca w tym klubie to duża przyjemność. Muszę przyznać, że zanim tu przyszedłem, nie wiedziałem, że zarządzanie klubem stoi na tak wysokim poziomie - mówi Ginzburg, który ma ważną umowę na kolejny sezon.

- Jaki pan planuje zbudować zespół na kolejny sezon? - zapytał go lokalny dziennikarz Marek Szubski.

Jest za wcześnie, by o tym mówić. Jeśli będę budował zespół, to on będzie wyglądał nieco inaczej – bardziej dopasowany pod mój styl koszykówki, ale na konkrety jest jeszcze za wcześnie, by mówić o kolejnym sezonie

To kolejny sezon bez sukcesów na parkietach ORLEN Basket Ligi. Anwil Włocławek czeka rewolucja kadrowa. Zapewne też w klubowych gabinetach.

