Andrzej Pluta wyjeżdża z Polski. Znamy szczegóły

Andrzej Pluta ma za sobą dwa znakomite sezony w barwach Legii Warszawa. Dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski. W ostatnich miesiącach był liderem stołecznego zespołu, prowadząc go do kolejnych sukcesów. To na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za losy tej drużyny.

Estoński trener Heiko Rannula obdarzył go ogromnym zaufaniem, a Polak stanął na wysokości zadania. Legia znów była najlepsza, a Pluta zgarnął aż trzy statuetki: najlepszy Polak i gracz po rundzie zasadniczej, a także tę najważniejszą: MVP serii finałowej.

W ostatnim meczu finałowym przeciwko Zastalowi (4:3) zdobył 15 punktów. Miał też 5 asyst i 3 zbiórki.

- W trakcie trwania sezonu było dużo ciężkich momentów, ale dla takich chwil warto to robić. Cieszymy się z kolejnego mistrzostwa. Bardzo dużo zawdzięczam Legii, całej tej organizacji. Przyjeżdżałem tutaj, aby zrobić krok do przodu i rozwinąć się. Misja została zakończona sukcesem - mówił Pluta po zakończeniu serii finałowej.

Pluta opuszcza Polskę

Interia nieoficjalnie ustaliła, że 26-letni Pluta, syn legendy polskiej koszykówki, opuszcza ORLEN Basket Ligę. Koszykarz w następnym sezonie zagra w Hiszpanii, w której stawiał swoje pierwsze kroki w zawodowej karierze (sezon 2016/2017 w Realu Betis).

Pluta jest atrakcyjny dla hiszpańskich klubów nie tylko ze względów sportowych, ale także regulaminowych. Polak ma w Hiszpanii status “cupo”, czyli gracza miejscowego, co jednocześnie oznacza, że nie blokuje miejsc dla zawodników zagranicznych.

Nie jest wielką tajemnicą, że kluby hiszpańskie dzwoniły do agenta Pluty już w trakcie trwania rozgrywek.

- Agenci przekazują mi informacje. Chcę być świadomy mojej sytuacji na rynku transferowym. Dzieją się różne rzeczy, są telefony - i fajnie! - ale w tym momencie to sprawa drugorzędna. Chcę obronić mistrzostwo Polski z Legią - podkreślał.

Z naszych informacji wynika, że Pluta był bardzo zdecydowany na grę w Hiszpanii. Chciał wrócić do miejsca, w którym stawiał swoje pierwsze kroki w zawodowej karierze. - Hiszpania jest kusząca - mówił z uśmiechem na twarzy.

Trafi do klubu Gasola

Andrzej Pluta ma w sezonie 2026/2027 występować w Basquet Girona. To 12. zespół minionych rozgrywek w ACB (bilans 14:20). Warto dodać, że klubem od wielu lat zarządza Marc Gasol, były mistrz NBA.

Na ławce trenerskiej Girona ma doświadczonego Moncho Fernándeza, a klub pod wodzą Gasola ugruntował swoją pozycję w ACB jako stabilna i dobrze zorganizowana organizacja.

Szefom Basquet Girona bardzo zależało na pozyskaniu Pluty. Byli bardzo konkretni w rozmowach, przedstawiając najlepszy plan na jego koszykarski rozwój.

Strony podpisały dwuletnią umowę - w formacie 1+1.

Słyszymy, że klub ma w kolejnym sezonie zagrać w europejskich pucharach.

Pluta będzie kolejnym Polakiem w najlepszej lidze w Europie. Dołączył do Aleksandra Balcerowskiego, Luke'a Petraska i Łukasza Kolendy.

Andrzej Pluta MACIEJ GRONAU/FOTOPYK Newspix.pl

Jarosław Jankowski, Andrzej Pluta KAI TALLER Newspix.pl

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News





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