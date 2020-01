PP koszykarek. PolskaStrefaInwestycji Enea w półfinale

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. wygrała z miejscową Pszczółką Polski Cukier AZS UMCS 88:80 (19:18, 22:21, 11:19, 36:22) w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Pucharu Polski koszykarek w Lublinie. W sobotnim półfinale zwycięzca tego meczu zmierzy się z Arką Gdynia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gdzie wypoczywali piłkarze Ekstraklasy na urlopach? Peszko, Hanca, Cywka i inni. Wideo INTERIA.TV

W bardzo wyrównanym i zaciętym spotkaniu gorzowianki wyszły na prowadzenie dopiero pięć minut przed końcem gry, ale już go nie oddały i to one cieszyły się z awansu.

Reklama

Świetnie mecz rozpoczęła Julia Adamowicz, która w początkowych minutach trzykrotnie trafiła "za trzy". Kiedy w trzeciej kwarcie lubelskie akademiczki uzyskały nawet ośmiopunktową przewagę, miejscowi kibice mogli liczyć na sukces ich drużyny. Sama końcówka należała jednak do bardziej doświadczonych zawodniczek z Gorzowa, wśród, których prym wiodły Kahlah Copper i Cheridene Green. Obie nie tylko świetnie punktowały, ale także brylowały w zbiórkach pod obiema tablicami.

W drugiej parze ćwierćfinałowej ubiegłoroczne triumfatorki Pucharu Polski - CCC Polkowice - zagrają z pierwszoligowym MKS Pruszków. Arka Gdynia i Artego Bydgoszcz występy rozpoczną od półfinałów.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzw Wlkp. 80:88 (18:19, 21:22, 19:11, 22:36)

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Alexis Peterson 24, Briana Day 14, Julia Adamowicz 12, Giedre Labuckiene 12, Jovana Popovic 8, Ama Degbeon 4, Agnieszka Szott-Hejmej 4, Zuzanna Sklepowicz 2, Olga Trzeciak 0.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.: Kahleah Copper 27, Cheridene Green 19, Laura Juskaite 16, Wiktoria Keller 8, Jasmine Thomas 7, Zhosselina Maiga 6, Annamaria Prezelj 5.

Wyniki i program Suzuki Pucharu Polski koszykarek:

17 stycznia, piątek - ćwierćfinały:

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzw Wlkp.

80:88 (18:19, 21:22, 19:11, 22:36)

CCC Polkowice - MKS Pruszków (godz. 19.30)

18 stycznia, sobota - półfinały

Arka Gdynia - PolskaStrefaInwestycji Enea (17.00)

Artego Bydgoszcz - CCC/MKS (19.30)

19 stycznia, niedziela

finał (16.00)

asz/ pp/