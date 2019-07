​PE koszykarek. Trzy polskie drużyny w fazie grupowej

Mistrz CCC Polkowice, srebrny medalista InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. i Artego Bydgoszcz wystąpią w fazie grupowej Pucharu Europy koszykarek sezonu 2019/20 - poinformowała Międzynarodowa Federacja Koszykówki strefy europejskiej (FIBA-Europe).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Koszykarze Toronto Raptors świętują mistrzostwo. Wideo © 2019 Associated Press

W eliminacjach Euroligi zagra Arka Gdynia (jej rywalem będzie Botas Ankara), co oznacza, że na europejskich parkietach będą o dwie polskie drużyny mniej niż w poprzednim sezonie. Jeśli gdynianki przegrają z zespołem z Turcji trafią także do PE.

Reklama

W Pucharze Europy w dwóch konferencjach (podział geograficzny) rywalizować będzie, tak jak przed rokiem, 40 drużyn. FIBA-Europe do fazy zasadniczej zakwalifikowała 37 zespołów. Do ich grona dołączą trzy drużyny, które w eliminacjach nie wywalczą miejsca w Eurolidze.

W ubiegłym roku w PE występowały oprócz ekip z Gorzowa Wlkp. i Bydgoszczy, Arka, Wisła Can-Pack Kraków (nie przebrnęła eliminacji Euroligi) i Energa Toruń. W Eurolidze uczestniczyła natomiast ekipa CCC Polkowice. Dotarła do ćwierćfinału, w którym uległa finaliście Dynamo Kursk. W tym roku budżet pozwolił, by zespół z Dolnego Śląska rywalizował w PE. Informacje o kryteriach losowania 10 grup - po pięć w każdej konferencji - i szczegóły rywalizacji zostaną podane do końca lipca.