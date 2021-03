Koszykówka. Arka i CCC w półfinałach

​Koszykarki Pszczółki Polski-Cukier AZS-UMCS pokonały w Bydgoszczy KS Basket 74:71 i przedłużyły szanse na udział w półfinałach mistrzostw Polski. To jedyna para 1/4 finału, w której jest remis 2-2. W "czwórce" są już VBW Arka Gdynia i CCC Polkowice.

Lublinianki, które po pierwszej odsłonie rywalizacji remisowały 1-1, sobotę w Bydgoszczy przegrały 62:72 i w meczu numer cztery musiały rzucić wszystkie siły na szalę, by przedłużyć marzenia o udziale w półfinałach.

Po 30 minutach przegrywały 51:52, ale w czwartej kwarcie okazały się skuteczniejsze i bardziej zdeterminowane. Do wygranej poprowadziła ekipę trenera Krzysztofa Szewczyka portorykańska rozgrywająca Jennifer O'Neill - zdobyła 28 pkt i miała trzy zbiórki oraz trzy asysty. Jako jedyna zawodniczka w obydwu zespołach przebywała na parkiecie przez pełne 40 minut.

Decydujący mecz w tej parze, która przed play-off wydawała się najciekawsza ze względu na sąsiadowanie obydwu ekip w tabeli, odbędzie się w środę w Lublinie, bo to właśnie Pszczółka zajęła wyższe, czwarte miejsce w tabeli.

Bez problemów w półfinale zameldowały się dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego - niepokonana VBW Arka Gdynia i CCC Polkowice. Obydwa zespoły pokonały rywalki 3-0 i czekają na wyłonienie półfinałowych przeciwniczek.

Gdynianki w Sosnowcu rozgromiły CTK Zagłębie 100:60, a dwie zawodniczki VBW miały tzw. double-double - Litwinka Laura Miskiniene 13 punktów i 18 zbiórek, a Greczynka Artemis Spanou - 18 pkt i 12 zbiórek.

CCC z kolei pokonało w Gdańsku DGT AZS Politechnika 70:60. Serbka Dragana Stankovic z Polkowic była blisko uzyskania "triple-double" - zdobyła dziewięć pkt, miała też 12 zbiórek i 10 asyst.

W poniedziałek do rywalizacji ćwierćfinałowej powracają zawodniczki PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp., które w minionym tygodniu odpadły z rozgrywek Pucharu Europy w 1/8 finału z najlepszym zespołem sezonu zasadniczego Reyer Wenecja. Gorzowianki zagrają w Poznaniu z AZS-em i potrzebują tylko jednego zwycięstwa, by awansować do półfinału po dwóch wygranych na własnym parkiecie (95:77, 92:71).

Wyniki ćwierćfinałów:

CTL Zagłębie Sosnowiec (8) - VBW Arka Gdynia (1) 60:100 (13:22, 25:17, 12:27, 10:34)

stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw): 3-0 dla Arki i awans

DGT AZS Politechnika Gdańska (7) - CCC Polkowice (2) 60:70 (24:16, 13:9, 15:18, 8:27)

stan rywalizacji play-off: 3-0 dla CCC i awans

Basket 25 Bydgoszcz (5) - Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin (4) 72:62 (26:14, 15:10, 13:14, 18:24) i 71:74 (21:15, 16:25, 15:11, 19:23)

KS Basket 25: Shante Evans 18, Cierra Burdick 17, Julie McBride 11, Angelika Stankiewicz 9, Elżbieta Międzik 9, Karina Michałek 7, Janis Boonstra 0.

Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS: Jennifer O'Neill 28, Morgan Bertsch 20, Martina Fassina 11, Elisabeth Pavel 5, Ilaria Milazzo 4, Zuzanna Sklepowicz 3, Karolina Poboży 2, Klaudia Niedźwiedzka 1, Emilia Kośla 0.

stan rywalizacji play-off: 2-2; decydujący mecz w Lublinie 24 marca