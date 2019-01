Koszykarki CCC Polkowice po raz trzeci w historii wywalczyły Puchar Polski. Podopieczne trenera Marosa Kovacika pokonały w finale rozgrywanym w Bydgoszczy Energę Toruń 66:45 (16:12, 19:12, 13:15, 18:6).

Dla CCC, aktualnego mistrza Polski, to trzecie w historii Pucharu Polski zwycięstwo. Wcześniej po trofeum polkowiczanki sięgały w 2004 i 2013 roku. Z racji występów w Eurolidze zespół trenera Kovacika zwolniony był z gry w ćwierćfinałach. Półfinałową rywalizację koszykarki z Dolnego Śląska pewnie rozstrzygnęły na swoją korzyść pokonując obrońcę trofeum i jednocześnie gospodarza finałowego turnieju Artego Bydgoszcz 78:45. Zdecydowanie trudniej było awansować do decydującej rozgrywki toruniankom. Energa walczyła w półfinale do ostatnich sekund i ostatecznie pokonała Arkę Gdynia 68:66.

Niedzielny finał w Artego Arenie punktowo mecz rozpoczęły torunianki od celnej "dwójki" Angeliki Stankiewicz, ale chwilę później także za dwa trafiła Temitope Fagbenle z CCC. Oba zespoły na początku skupiły się głównie na obronie, a brakowało skuteczności w rzutach zarówno spod kosza, jak i z dystansu. W końcówce pierwszych dziesięciu minut zarówno w ekipie z Polkowic, jak i Torunia brakowało skuteczności, a kwarta zakończyła się nieznaczną przewagą mistrza Polski 16:12. Agresywniejsza defensywa w wykonaniu polkowiczanek sprawiała koszykarkom z grodu Kopernika dużo problemów i CCC powiększyło prowadzenie.

Po 20 minutach było 35:24, a po przerwie zawodniczki trenera Kovacika kontrolowały wynik utrzymując około dziesięciopunktową przewagę. Próby agresywniejszej obrony w wykonaniu torunianek nie przyniosły efektu, gdyż jednocześnie brakowało Enerdze skuteczności rzutowej. Mistrzynie Polski ostatniej kwarcie powiększyły przewagę zwyciężając ostatecznie 66:45 i po raz trzeci w historii zdobyły Puchar Polski.

Najbardziej wartościową zawodniczką (MVP) turnieju wybrano koszykarkę CCC, Brytyjkę, Temitope Fagbenle. Pierwsza piątka turnieju to Angelika Stankiewicz i Alice Kunek z Energi Toruń oraz Tiffany Hayes, Styliani Kaltsidou, Temitope Fagbenle z CCC.

Maros Kovacik (trener CCC Polkowice): - Jeszcze dwa tygodnie temu byliśmy w dołku i niewielu wierzyło w nas. Być może dla niektórych to będzie śmieszne, ale ja myślę, że ligowy mecz z Widzewem Łódź był dla nas pewnym przełomem. Dzięki sporej wygranej i dobremu spotkaniu w naszym wykonaniu znów zaczęliśmy wierzyć w nasze umiejętności. Przed finałem skupiłem się na swoim zespole. Wiedzieliśmy jak dobry jest Toruń, jakie ma silne, ale i słabe strony i te drugie chcieliśmy wykorzystać. Zawodniczki wykonały to bardzo dobrze. Jestem naprawdę dumny z zespołu i uważam, że w obu meczach tego turnieju zagraliśmy świetną defensywę, która zaprowadziła nas do wygranej i zdobycia pucharu.



Stefan Svitek (trener Energi Toruń): - Gratuluję zespołowi z Polkowic wygranej, ale muszę także podziękować moim zawodniczkom za walkę. Pokazały tu w Bydgoszczy przez cały weekend duże serce i dobrą koszykówkę. Finał był dla nas trzecią, bardzo trudną i fizyczną grą, a Polkowice dość łatwo wygrały swój półfinał. Zmęczenie było z pewnością jedną z przyczyn naszej porażki, ale oczywiście także jakość gry. CCC zagrało to co chciało, nam zabrakło skuteczności.



Weronika Gajda (kapitan CCC): - Jesteśmy bardzo dumne, że udało nam się znów zdobyć dla Polkowic Puchar Polski. Wiedziałyśmy jak Toruń gra, oglądałyśmy ich poprzednie spotkania tu w Bydgoszczy i widziałyśmy, że lubią szybką koszykówkę, więc starałyśmy się trochę im utrudnić grę. Udało się także wykluczyć najlepsze zawodniczki przeciwnika, a szczególnie Alice Kunek, która ostatnio zdobywała po 20 punktów w lidze. To pozwoliło nam zdobyć przewagę i w efekcie zdobyć puchar.



Agnieszka Kaczmarczyk (CCC): - Było to dla nas trudne spotkanie, ponieważ Toruń od początku postawił trudne warunki. Rywalki naciskały i utrudniały nam grę jak mogły, ale my zagrałyśmy swoją koszykówkę i byłyśmy konsekwentne zarówno w ataku, jak i obronie. Starałyśmy się dużo biegać, grać szybką piłkę i to pozwoliło nam dziś wygrać.

Wynik finału:

CCC Polkowice - Energa Toruń 66:45 (16:12, 19:12, 13:15, 18:6)

CCC Polkowice: Temitope Fagbenle 14, Styliani Kaltsidou 12, Jasmine Thomas 10, Agnieszka Kaczmarczyk 10, Johannah Leedham 7, Tiffany Hayes 7, Lynetta Kizer 4, Weronika Gajda 2, Julia Tyszkiewicz 0, Karolina Puss 0, Dominika Owczarzak 0.

Energa Toruń: Alice Kunek 11, Laura Svaryte 9, Katarzyna Trzeciak 8, Ana-Marija Begic 7, Melissa Diawakana 3, Roksana Schmidt 3, Angelika Stankiewicz 2, Emilia Tłumak 2, Agnieszka Skobel 0.

Krzysztof Frydrych