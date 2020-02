Specjalny sędzia FIBA podjął decyzję dotyczącą dwóch, nierozegranych w środę spotkań 14., ostatniej kolejki Euroligi koszykarek między Reyer Wenecja - TTT Ryga i Famila Schio Basket - Sopron Basket przyznając ekipom z Włoch walkowery 20:0.

Mecze zostały przeniesione z północy Włoch do Słowenii ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w tej części Italii, ale zespoły z Łotwy i Węgier, mimo wstępnych ustaleń, nie tylko na poziomie federacji koszykarskich tych krajów, ale i szczeblu państwowych Włoch, Węgier i Łotwy, odmówiły przylotu do Lublany i rozegrania meczów, w organizację których zaangażowała się FIBA. W związku z tym włoskim ekipom przyznano walkowery, rywale zaś pozostaną bez punktów.

Oznacza to, że ekipa ze Schio zajęła trzecie miejsce w tabeli gr. B i zmierzy się z wiceliderem gr. A ZVVZ USK Praga. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to: UMMC Jekaterynburg - BLMA, Fenerbahce Stambuł - Bourges Basket i ASVEL Lyon - Nadieżda Orenburg.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw (11, 18 i ew. 25 marca). Zwycięzcy awansują do turnieju finałowego Final Four (17-19 kwietnia). Na razie komitet wykonawczy FIBA nie podjął decyzji, gdzie odbędzie się mecz Famili jako gospodarza, ale spotkanie na pewno zostanie przeniesione z Schio (region Wenecja Euganejska), o czym zadecydują obydwa kluby i międzynarodowa federacja.

Miejsca 5-6 zajęły w gr. A: Reyer Wenecja i belgijski Castors Braine, zaś w gr. B Dynamo Kursk i Spar Citylift Girona i to one dołączą do rywalizacji w ćwierćfinale Pucharu Europy z czteroma najlepszymi zespołami tych rozgrywek. Jednym z nich będzie francuski Carolo Basket, który wyeliminował CCC Polkowice.

W Eurolidze uczestniczyły koszykarki Arki Gdynia, które zajęły ostatnie miejsce w tabeli gr. B.

Pary ćwierćfinałowe Euroligi (11, 18 i ew. 25 marca, zespoły wyżej rozstawione rozegrają na własnym parkiecie mecze 1 i ew. 3):

UMMC Jekaterynburg (A1) - BLMA Montpellier (B4) Fenerbahce Stambuł (B1) - Bourges Basket (A4) ZVVZ USK Praga (A2) - Famila Schio (B3) LDLC ASVEL Lyon (B2) - Nadieżda Orenburg (A3)

