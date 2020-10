Euroliga koszykarek. VBW Arka Gdynia zagra w turnieju w Stambule

Mistrza Polski VBW Arka Gdynia zagra w listopadzie w Stambule pierwszy z serii turniejów Euroligi koszykarek sezonu 2020/21 - poinformowała FIBA. Z powodu pandemii koronawirusa zmieniono format rozgrywek wprowadzając system turniejowy i podział na cztery, a nie dwie grupy.

Mistrz Polski VBW będzie rywalizować w gr. B z najlepszą drużynę Czech ZVVZ USK Praga, francuskim LDLC ASVEL Lyon i tureckim Fenerbahce - klubem, który został wybrany na gospodarza pierwszego turnieju w +bańce+. Zaplanowano go na 29 listopada - 5 grudnia 2020 r. Drugi turniej ma się odbyć 17-23 stycznia 2021 r.

Wyznaczono też gospodarza w gr. D - będzie to węgierski Sopron, zaś w gr. C hiszpańska Girona lub rumuński Sfantu Gheorghe - w zależności, która z ekip uzyska awans do fazy grupowej. Na razie gospodarza nie ma grupa A, gdzie również nie zostały rozstrzygnięte losy kwalifikacji.

Dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup awansują do ćwierćfinałów, natomiast zespoły z trzecich miejsc nie będą występować w play off Pucharu Europy.

Każdy z ćwierćfinałów ma zostać rozegrany w systemie mecz i rewanż, ale ponownie w jednym miejscu (nie jest znana lokalizacja) w terminie od 14 do 21 marca 2021. Zwycięzcy awansują do turnieju finałowego - Final Four, który zaplanowany został na kwiecień 2021.

Zmiany formatu rozgrywek mają zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem eliminując częste, cotygodniowe podróże zespołów na mecze grupowe Euroligi.



Euroliga koszykarek 2020/21 w nowym formacie:

Gr. A: Dynamo Kursk, Nadieżda Orenburg, Perfumerias Avenida Salamanka,

kwalifikant (DVTK Miszkolc/Izmit Belediyespor) - bez gospodarza Gr. B: Arka Gdynia, Fenerbahce Stambuł, USK ZVVZ Praga, LDLC Asvel Feminin Lyon

- turniej w Stambule

Gr. C: UMMC Jekaterynburg, TTT Ryga, Famila Schio, kwalifikant (Girona/ACS Sepsi)

- turniej w Gironie lub Sfantu Gheorghe Gr. D: Bourges Basket, Galatasaray Stambuł, Basket Landes, Sopron Basket

- turniej w Sopronie

