Euroliga koszykarek. Faworyci jak zwykle z Rosji i Turcji

Obrońca tytułu UMMC Jekaterynburg, wicemistrz Dynamo Kursk oraz Nadieżda Orenburg i Fenerbahce Stambuł to faworyci Euroligi koszykarek w sezonie 2019/20. Polskę reprezentować będzie Arka Gdynia, w która wywalczyła awans z eliminacji i wystąpi w elicie pierwszy raz od 2012 r.

W dorobku klubu z Trójmiasta są dwa klubowe wicemistrzostwa Starego Kontynentu (w latach 2002 i 2004), ale w tym sezonie awans do play off będzie sukcesem. Brązowe medalistki MP zagrają w gr. B, m.in. z faworytami Dynamo, Fenerbahce, czy francuskim LDLC ASVEL Feminin, którego prezesem jest - tak jak męskiego klubu z przedmieść Lyonu, słynny Tony Parker, czterokrotny mistrz NBA (2003, 2005, 2007, 2014).

Faworyci niezmienni od kilku lat - kluby z Rosji, a przede wszystkim obrońca tytułu UMMC, który walczyć będzie o trzeci tytuł z rzędu. Do tej pory udało się tylko trzech drużynom w historii (12 triumfów z rzędu ma mistrz ZSRR Daugawa Ryga, cztery mistrz Rosji Spartak Region Moskwa i trzy Primigi Vicenza).

Do super silnego składu z gwiazdami światowej koszykówki (m.in. Hiszpanka Alba Torrens, Amerykanka Brittney Griner, Belgijka Emma Meesseman) dołączyła była zawodniczka Wisły Amerykanka Alie Quigley, która ostatnio grała w lidze włoskiej.

Najtrudniej w elicie może być spośród rosyjskich ekip Dynamo, które w finale Euroligi straciło swą liderkę, jedną z gwiazd rozgrywek oraz ligi WNBA Breannę Stewart. Amerykanka zerwała ścięgno Achillesa i przechodzi kilkumiesięczną rehabilitację, a powrót na parkiety będzie możliwy najwcześniej wiosną, gdy Euroliga kończy zmagania.

Na ławce trenerskiej Nadieżdy Orenburg zasiądzie znany z poslkiej ligi trener CCC Polkowice Grek Georgios Dikeoulakous, a zawodniczką tej drużyny jest była zawodniczka Wisły Kraków Hiszpanka Laura Nicholls.

To nie jest jedyny polski akcent w Eurolidze. Z Krakowa do tureckiego Cukurova Basketbol Mersin przeniosła się inna Hiszpanka Leonor Rodriguez, która miała ważny kontrakt, ale w związku z kłopotami finansowymi zespołu spod Wawelu jej pozostanie było nierealne. Natomiast trzykrotna mistrzyni Polski z Wisłą (2014-2016) mistrzyni Europy Hiszpanka Cristina Ouvina, przeniosła się z Basket Bourges do najlepszej drużyny czeskiej ZVVZ USKA Praga. Zespół znad Wełtawy od 2012 roku prowadzi Słowaczka Natalia Hejkova, jedna z najwybitniejszych trenerów Europy (pięć razy wygrywała Euroligę z trzema zespołami SCP Rużomberok, Spartakiem i ZVVZ USK), która w sierpniu w Pekinie podczas MŚ koszykarzy została wprowadzona do Galerii Sław FIBA.

Z eliminacji do fazy zasadniczej wywalczyły miejsce, oprócz Arki, BLMA Montpellier i po raz pierwszy w historii Umana Reyer Wenecja.

Zmianie nie uległ system rozgrywek - o klubowe mistrzostwo w dwóch grupach walczyć będzie w sezonie zasadniczym po osiem drużyn. Walka rozpocznie się 16 października, a pierwszy etap potrwa do 26 lutego 2020 r. Do ćwierćfinałów awansują po cztery najlepsze drużyny, a zespoły z miejsc 5-6 zdobędą prawo gry w ćwierćfinale Pucharu Europy (niższe rozgrywki)

Faza play off (do dwóch zwycięstw) rozpocznie się 11 marca, najpóźniej 25 marca wyłonieni zostaną czterej finaliści. Turniej Final Four odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia. Gospodarz zostanie wyznaczony przez FIBA w marcu.

Skład grup Euroligi koszykarek sezonu 2019/20:

grupa A: UMMC Jekaterynburg (Rosja), ZVVZ USK Praga (Czechy), Bourges Basket (Francja), Reyer Wenecja (Włochy), Nadieżda Orenburg (Rosja), TTT Ryga (Łotwa), Gelecek Koleji Cukurova (Turcja), Castors Braine (Belgia)

grupa B: Arka Gdynia, Dynamo Kursk (Rosja), Fenerbahce Stambuł (Turcja), Sopron Basket (Węgry), BLMA Montpellier (Francja), Famila Schio (Włochy), Spar Citylift Girona (Hiszpania), LDLC ASVEL Feminin (Francja).

Olga Przybyłowicz