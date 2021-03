Energa Basket Liga kobiet. Basket 25 Bydgoszcz awansował do półfinału

Basket 25 Bydgoszcz pokonał Pszczółkę Polski Cukier AZS UMCS Lublin w decydującym piątym meczu play-offowej rywalizacji 57:56 i awansował do półfinału

Koszykarki Pszczółki prowadziły przez większą część spotkania, w tym prawie w całej czwartej kwarcie. Na niespełna trzy minuty przed jej końcem było 56:55 dla zespołu z Lublina.

Punkty na wagę zwycięstwa i awansu do czołowej czwórki rozgrywek zdobyła najbardziej doświadczona w zespole z Bydgoszczy Amerykanka Julie McBride na 93 sekundy przed ostatnim gwizdkiem sędziów.

Ekstraklasa koszykarek - Pszczółka - Basket 56:57

Piąty mecz ćwierćfinałowy: Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Basket 25 Bydgoszcz 56:57 (18:13, 18:13, 12:19, 8:12).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-2 dla Basketu 25, który awansował do półfinału, gdzie zmierzy się VBW Arką Gdynia.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Morgan Bertsch 20, Jennifer O'Neill 12, Ilaria Milazzo 8, Zuzanna Sklepowicz 6, Klaudia Niedźwiedzka 5, Martina Fassina 3, Elisabeth Pavel 2, Karolina Poboży 0, Emilia Kośla 0.

KS Basket 25 Bydgoszcz: Julie McBride 14, Angelika Stankiewicz 14, Shante Evans 13, Cierra Burdick 10, Karina Michałek 5, Janis Boonstra 1, Elżbieta Międzik 0.